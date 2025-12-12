"Одержимый" идеей сдачи Донбасса: какую сделку продвигает спецпосланник США на переговорах, — FT

По данным западных медиа, Соединенные Штаты оказывают давление на Киев с требованием рассмотреть возможные территориальные уступки. В частности, сообщается, что Уиткофф якобы проявляет особую настойчивость в отношении передачи части Донецкой области, поскольку считает это путем к быстрому заключению договоренностей.

В материале The Financial Times говорится, что спецпосланник США Стив Уиткофф активно убеждает Киев согласиться на односторонние территориальные уступки для быстрого достижения мира.

Двое высокопоставленных чиновников в Украине рассказали, что Уиткофф, по их словам, фактически "одержим" идеей: если Киев передаст России около 25% восточной части Донецкой области, которая еще находится под украинским контролем, это якобы позволит быстро заключить "справедливое соглашение" и избежать более масштабной войны в будущем.

Территориальные уступки как главное препятствие

Проблема территорий остается главным камнем преткновения. Как отмечает издание, Россия и США в переговорах с Киевом выдвигают требование вывести украинские войска из части Донецкой и Луганской областей, что является наиболее укрепленным районом украинской обороны на востоке.

Именно эти территории — цепь укрепленных городов от Покровска до Славянска — годами сдерживали российские войска и остаются критическими для обороны страны. Однако ситуация на фронте осложняется: российская армия уже заняла значительную часть Покровска и продвигается к Константиновке, что заставляет украинское командование перегруппировывать силы.

Позиция Киева: никаких территориальных уступок без воли народа

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не имеет "ни юридического, ни морального права" передавать любые украинские территории России. Он подчеркнул: любые решения относительно границ могут приниматься только украинским народом — через выборы или референдум.

Украинские аналитики и официальные лица также предупреждают: уступка части Донбасса без надлежащих гарантий создаст внутренние кризисы, откроет другие регионы для наступления России и может дать Москве время для перегруппировки — так же, как это произошло после Минских соглашений 2014-2015 годов.

Предложение Трампа: демилитаризованная зона и "обмен территориями"

FT уточняет, что команда Дональда Трампа продвигает план из 28 пунктов, который предусматривает создание нейтральной демилитаризованной зоны на территории Донецкой области. По этому замыслу, буфер должен быть "международно признанным как территория Российской Федерации", с гарантией, что российские войска туда "не войдут".

Министр армии США Дэн Дрисколл, который в прошлом месяце прибыл в Киев, предлагал обеспечить Украине "самую высокотехнологичную в мире линию безопасности". Но эта инициатива вызвала резкое неприятие у европейских партнеров — один из дипломатов назвал ее "тошнотворной".

Украинские переговорщики отмечают, что в нынешней редакции предложения даже не прописан вывод российских войск из будущей восточной границы буферной зоны.

Почему демилитаризованная зона не будет работать

Военные эксперты предупреждают: модель демилитаризованной зоны по корейскому образцу в современных условиях непригодна.

Поле боя теперь определяют беспилотники, дальнобойная артиллерия и радиолокационные системы. Любая "пустая" зона не дает гарантий защиты, если противник может системно атаковать на расстоянии 20-25 км.

Также в статье упоминают заявление финского аналитика Эмиля Кастехельми, по мнению которого, Украина могла бы рассматривать уступки только в случае наличия реальных западных войск на своей территории — но таких гарантий план Трампа не дает.

Более того, многие эксперты в Украине напоминают: именно соглашения Минск-1 и Минск-2 — которые также предусматривали компромиссы в условиях российского превосходства — не стали путем к миру. Вместо этого они дали Москве время укрепиться на оккупированных территориях и подготовить полномасштабное вторжение.

Кроме этого, нобелевский лауреат Александра Матвийчук подчеркивает: уступка Донбассом не остановит Кремль, ведь Путин видит Украину "воротами в Европу" и стремится реализовать собственный имперский проект.

Напомним, 12 декабря издание Le Monde написало, что Украина готова рассмотреть создание демилитаризованной зоны на Донбассе как часть обновленного мирного плана, представленного США и европейским партнерам.

Позже советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что материал был переведен и подан некорректно. По его словам, Михаил Подоляк лишь отмечал СМИ, что можно обсуждать разные вопросы, но окончательное решение принадлежит народу или высшему политическому руководству.