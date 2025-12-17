Нардеп от "Слуги народа" назвал "положительным результатом" возможный отвод ВСУ из Донецкой области (видео)

Народный депутат Георгий Мазурашу прокомментировал предложение о возможном отводе украинских войск из части Донецкой области, отметив, что оно является болезненным и несправедливым для Украины, но в нынешних военных и ресурсных реалиях может рассматриваться как вынужденный шаг. Он предостерегает, что игнорирование этих реалий может привести к еще большим территориальным, человеческим и экономическим потерям.

В частности, в комментарии ведущей YouTube-канала "Испанский стыд" он отметил, что любые инициативы, которые предусматривают потерю контроля над украинскими территориями, воспринимаются крайне болезненно. По его словам, такие предложения являются несправедливыми уже ввиду того, что именно Украина стала жертвой полномасштабной агрессии.

Он подчеркнул, что для Украины единственно приемлемым вариантом остается полное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ, а также получение компенсаций от государства-агрессора. Именно это, по словам депутата, является стратегической целью и общественным запросом. В то же время Мазурашу признал, что нынешние условия войны существенно отличаются от желаемого сценария.

По его словам, государство уже длительное время находится в ситуации критического дефицита как человеческого ресурса, так и военных средств, необходимых не только для освобождения оккупированных территорий, но и для эффективного сдерживания дальнейшего наступления врага. Без стабильной и масштабной поддержки международных партнеров Украина, по оценке депутата, не смогла бы долго удерживать оборону.

Комментируя возможность выхода Вооруженных сил Украины из части Донетчины, Мазурашу отметил, что при наличии достаточных сил и средств такой шаг безусловно выглядел бы как капитуляция. Однако в нынешних реалиях, когда армия остро ощущает нехватку людей и техники, это решение может расцениваться как вынужденное и крайне болезненное, но направленное на предотвращение еще худших последствий.

По его словам, продолжение боевых действий в условиях ограниченных ресурсов несет риск дальнейших территориальных потерь, рост количества погибших среди украинских защитников, масштабных разрушений критической инфраструктуры, углубление экономического кризиса и ухудшение общественных настроений.

Отдельное внимание народный депутат уделил дипломатическому измерению. Он подчеркнул, что именно дипломатия должна стать инструментом для корректировки наиболее жестких и невыгодных для Украины условий, чтобы достичь хотя бы частично приемлемого результата. По его словам, значительно более сбалансированным выглядел бы сценарий, при котором отвод украинских войск с Донбасса сопровождался бы выводом российских сил из других оккупированных регионов, тогда как вопрос Крыма временно оставался бы открытым.

Также Мазурашу обратил внимание на роль европейских партнеров и решение Еврокомиссии о выделении Украине 90 млрд евро финансовой помощи на 2026-2027 годы. Несмотря на относительно выгодные условия этого финансирования, он отметил, что даже этих средств, по его убеждению, будет недостаточно для того, чтобы в течение двух лет обеспечить эффективное сдерживание агрессора и создать условия для деоккупации без участия Соединенных Штатов.

В завершение депутат выразил обеспокоенность возможным уменьшением роли США в поддержке Украины. По его словам, в политической среде все четче прослеживается сигнал: или Украина соглашается на крайне сложные и неприемлемые компромиссы, или вынуждена будет противостоять агрессии преимущественно вместе с европейскими партнерами. Именно такое ощущение сейчас формируется, подытожил Мазурашу, в украинском политикуме.

