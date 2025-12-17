Нардеп від "Слуги народу" назвав "позитивним результатом" можливе відведення ЗСУ з Донеччини (відео)

Народний депутат Георгій Мазурашу прокоментував пропозицію щодо можливого відведення українських військ з частини Донеччини, зазначивши, що вона є болючою та несправедливою для України, але в нинішніх воєнних і ресурсних реаліях може розглядатися як вимушений крок. Він застерігає, що ігнорування цих реалій може призвести до ще більших територіальних, людських та економічних втрат.

Зокрема, у коментарі ведучій YouTube-каналу "Іспанський сором" він зазначив, що будь-які ініціативи, які передбачають втрату контролю над українськими територіями, сприймаються вкрай болісно. За його словами, такі пропозиції є несправедливими вже з огляду на те, що саме Україна стала жертвою повномасштабної агресії.

Він наголосив, що для України єдиним прийнятним варіантом залишається повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також отримання компенсацій від держави-агресора. Саме це, за словами депутата, є стратегічною метою та суспільним запитом. Водночас Мазурашу визнав, що нинішні умови війни суттєво відрізняються від бажаного сценарію.

За його словами, держава вже тривалий час перебуває у ситуації критичного дефіциту як людського ресурсу, так і військових засобів, необхідних не лише для звільнення окупованих територій, а й для ефективного стримування подальшого наступу ворога. Без стабільної та масштабної підтримки міжнародних партнерів Україна, за оцінкою депутата, не змогла б довго утримувати оборону.

Коментуючи можливість виходу Збройних сил України з частини Донеччини, Мазурашу зазначив, що за наявності достатніх сил і засобів такий крок безумовно виглядав би як капітуляція. Однак у нинішніх реаліях, коли армія гостро відчуває нестачу людей і техніки, це рішення може розцінюватися як вимушене й украй болісне, але спрямоване на запобігання ще гіршим наслідкам.

За його словами, продовження бойових дій за умов обмежених ресурсів несе ризик подальших територіальних втрат, зростання кількості загиблих серед українських захисників, масштабних руйнувань критичної інфраструктури, поглиблення економічної кризи та погіршення суспільних настроїв.

Окрему увагу народний депутат приділив дипломатичному виміру. Він підкреслив, що саме дипломатія має стати інструментом для коригування найбільш жорстких і невигідних для України умов, аби досягти бодай частково прийнятного результату. За його словами, значно більш збалансованим виглядав би сценарій, за якого відведення українських військ з Донбасу супроводжувалося б виведенням російських сил з інших окупованих регіонів, тоді як питання Криму тимчасово залишалося б відкритим.

Також Мазурашу звернув увагу на роль європейських партнерів та рішення Єврокомісії щодо виділення Україні 90 млрд євро фінансової допомоги на 2026–2027 роки. Попри відносно вигідні умови цього фінансування, він зазначив, що навіть цих коштів, на його переконання, буде недостатньо для того, щоб упродовж двох років забезпечити ефективне стримування агресора та створити умови для деокупації без участі Сполучених Штатів.

На завершення депутат висловив занепокоєння можливим зменшенням ролі США у підтримці України. За його словами, у політичному середовищі дедалі чіткіше простежується сигнал: або Україна погоджується на вкрай складні та неприйнятні компроміси, або змушена буде протистояти агресії переважно разом з європейськими партнерами. Саме таке відчуття нині формується, підсумував Мазурашу, в українському політикумі.

