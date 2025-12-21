Генсек НАТО назвал главную преграду для мира в Украине

Завершение войны между Россией и Украиной – один из центральных вопросов в европейской политике, однако все попытки найти компромисс и завершить кровопролитие упираются в нежелание одного человека прекращать это.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild, отвечая на вопрос, почему так трудно закончить войну в Украине, сказал коротко: "Причина в Путине".

По его мнению, глава Кремля Владимир Путин, положив более миллиона своих солдат за почти четыре года полномасштабной войны, не добился своих целей в Украине в той мере, в которой хотел.

"В этом году он (Путин – ред.) достиг лишь очень незначительного прогресса – минимальные территориальные завоевания, менее 1% украинской территории по сравнению с началом года. А по нашим оценкам, со стороны россиян было убито или ранено до 1,1 миллиона человек. Это ужасно. Но это ситуация, с которой мы имеем дело", – констатировал политик.

Вместе с тем генсек отметил заслуги президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что глава Белого дома – единственный, кто смог посадить Путина за стол переговоров. Рютте выразил надежду, что в конечном итоге именно Трамп и заставит своего российского коллегу заключить мир.

Однако, когда у него поинтересовались, как надолго у президента США хватит терпения в вопросе урегулирования российско-украинской войны, он ответил, что тот "действительно несколько раз терял самообладание".

"В этом году он несколько раз испытывал сильное разочарование, когда дела затягивались. Но в конце концов он понимает, что американский президент должен взять на себя эту лидерскую роль", — сказал Рютте.

11 декабря генсек НАТО выступил в Берлине с речью, в которой назвал Европу "следующей целью России" и призвал к существенному увеличению расходов Европы на оборону.

"Мы должны быть готовы к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки", — заявил он.

В Кремле отреагировали на заявление Рютте о том, что Альянсу может грозить война с РФ масштаба, сравнимого со Второй мировой. Российская сторона заявила, что европейские страны якобы утратили понимание последствий большой войны и "не знают, что такое настоящий ужас".

Говоря о роли США в НАТО, Рютте подчеркнул, что не представляет себе Североатлантический альянс без Соединенных Штатов. По его словам, Россия "стала еще более наглой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине".