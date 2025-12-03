Украинцам 40+ выдадут по 2 000 грн на медицинские чекапы: как будут проходить обследования

В Украине с 1 января 2026 года запустят программу бесплатных медицинских обследований для граждан в возрасте от 40 лет. Для этого на "Дія.Картку" будет начисляться по 2 000 грн для прохождения скрининга здоровья.

О старте программы бесплатных чекапов, на которую предусмотрено 10 млрд грн, рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения в ответ на запрос УНИАН 3 декабря. Предложение пройти медицинский скрининг получит каждый человек через 30 дней после достижения 40 лет в приложении "Дія".

После того, как человек подтвердит участие в программе, 2 000 грн автоматически будут начислены на специальную "Дія.Картку" — этими деньгами можно будет оплатить скрининг только в государственных, частных или коммунальных медучреждениях, включенных в перечень Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Выбрать заведение можно будет независимо от места жительства или регистрации.

В Минздраве рассказали, что обследование будет проходить за 60-90 минут в пределах одного визита и будет оплачиваться "Дія.Карткой" прямо в медицинском учреждении после завершения чекапа.

Если человек не имеет "Дія.Картки" и не пользуется приложением, будет возможность оформить в банке физическую пластиковую карту, подать заявку в Центр предоставления административных услуг и получить средства на скрининг за неделю.

Бесплатный чекап: что входит в скрининг 40+

В пресс-службе Минздрава отметили, что пакет чекапа для украинцев 40+ был сформирован на базе доказательной медицины и содержит:

физикальное обследование (измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии, расчет индекса массы тела);

опрос относительно образа жизни и скрининг симптомов, который должен помочь выявить риски заболеваний;

базовые лабораторные исследования (липидограмма и гликированный гемоглобин, также по показаниям можно сделать анализ на электролиты, креатинин сывороточный, расчетная скорость клубочковой фильтрации, соотношение альбумин мочи/креатинин мочи);

оценка ментального здоровья (человеку предложат короткий опросник для определения уровня стресса и тревожности);

консультация от врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний и диабета и предоставление персональных рекомендаций для сохранения или улучшения здоровья.

Почему людям 40+ предлагают бесплатный чекап

После 40 лет риски развития хронических заболеваний резко увеличиваются, отметили в Министерстве здравоохранения. Программа оплаты обследований прежде всего рассчитана на тех, кто обычно не обращается к медикам, не наблюдает за своим уровнем давления или сахара и может не знать о рисках заболеть. Медицинский скрининг поможет лучше выявлять сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы ментального здоровья на ранних стадиях.

Если врачи при обследовании обнаружат определенные отклонения или риски, они сразу дадут направление к соответствующим специалистам или сразу назначат необходимые препараты. Лекарства украинцы смогут получать по е-рецепту бесплатно или с частичной доплатой.

Национальный чекап: сколько денег выделят на программу

15 сентября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинцы смогут проходить бесплатный медосмотр. По ее словам, на чекапы граждан в возрасте от 40 лет предусмотрено 10 млрд грн.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич 16 октября рассказывала, что проверить здоровье за счет государства смогут по меньшей мере 5 миллионов украинцев от 40 лет.