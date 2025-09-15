Чекап 40+: украинцы смогут проходить бесплатный медосмотр, — Свириденко

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2026 год. И премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что на здравоохранение планируется выделить 258 млрд грн, во что входит программа "Чекап 40+".

Это предусматривает 10 млрд грн на новую адресную выплату для граждан в возрасте от 40 лет на прохождение комплексного скрининга здоровья. Прежде всего это касается проверки на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья. Об этом Юлия Свириденко рассказала в своем Telegram-канале.

О программе "Чекап 40+" Юлия Свириденко говорила еще на презентации плана действий нового правительства

"Нам надо перейти к ситуации, когда мы делаем профилактический чекап. Хорошая диагностика даст возможность правильного планирования и системной работы. Мы запланировали плановый чекап с 2026 года", — рассказала Свириденко.

Так, каждый украинец в возрасте от 40 лет сможет один раз в год пройти бесплатный медицинский осмотр.

Госбюджет Украины 2026 — что известно

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, запланировано, что потребность во внешнем финансировании в 2026 году составит 2 трлн 79 млрд грн.

Кабмин принял проект госбюджета Украины на 2026 год и передает его на рассмотрение Верховной Рады.

По ее словам, расходы госбюджета составят 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен от 2025 года). Доходы — 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн, или 18,8% от 2025 года), а дефицит — прогноз на уровне до 18,4% ВВП (-3,9 процентных пункта к 2025 году).

"Главный приоритет бюджета — безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования Правительство направляет на Силы Обороны — денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в частности дронов", — сказала она.

В частности, на здравоохранение планируется выделить 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 года):

увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи (повышение до 35 тысяч грн), а также медиков прифронтовых регионов, благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 года);

бесплатные лекарства для граждан, в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других хронических болезней;

программа "Чекап 40+" — 10 млрд грн на новую адресную выплату для граждан в возрасте от 40 лет на прохождение комплексного скрининга здоровья (прежде всего проверка на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья).

Напомним, Фокус писал о том, что проект государственного бюджета на 2026 год предусматривает рост минимальной и средней зарплат, значительные расходы на социальные нужды и оборону, а также индексацию пенсий.

Также сообщалось, что с 1 сентября в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако даже с учетом этой надбавки зарплата педагогов остается одной из самых низких в стране.