Чекап 40+: українці зможуть проходити безкоштовний медогляд, – Свириденко

Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік. І прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що на охорону здоров’я планується виділити 258 млрд грн, у що входить програма "Чекап 40+".

Це передбачає 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян у віці від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я. Насамперед це стосується перевірки на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоров’я. Про це Юлія Свириденко розповіла у своєму Telegram-каналі.

Про програму "Чекап 40+" Юлія Свириденко говорила ще на презентації плану дій нового уряду

"Нам треба перейти до ситуації, коли ми робимо профілактичний чекап. Хороша діагностика дасть можливість правильного планування і системної роботи. Ми запланували плановий чекап з 2026 року", — розповіла Свириденко.

Так, кожен українець віком від 40 років зможе один раз на рік пройти безоплатний медичний огляд.

Держбюджет України 2026 – що відомо

За словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, заплановано, що потреба в зовнішньому фінансуванні 2026 року становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Кабмін ухвалив проєкт держбюджету України на 2026 рік і передає його на розгляд Верховної Ради.

За її словами, видатки держбюджету становитимуть 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025 року). Доходи — 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн, або 18,8% від 2025 року), а дефіцит — прогноз на рівні до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

"Головний пріоритет бюджету — безпека та оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження та запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, зокрема дронів", — сказала вона.

Зокрема, на охорону здоров’я планується виділити 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року):

збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тисяч грн), а також медиків прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року);

безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб;

програма "Чекап 40+" — 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян у віці від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я (насамперед перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоров’я).

Нагадаємо, Фокус писав про те, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає зростання мінімальної та середньої зарплат, значні видатки на соціальні потреби та оборону, а також індексацію пенсій.

Також повідомлялося, що з 1 вересня в Україні вдвічі збільшиться розмір доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах праці. Однак навіть з урахуванням цієї надбавки зарплата педагогів залишається однією з найнижчих у країні.