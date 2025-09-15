Мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн, а пенсії проіндексують: проєкт бюджету України 2026

Уряд України затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік, який передбачає зростання мінімальної та середньої зарплат, значні видатки на соціальні потреби та оборону, а також індексацію пенсій. Документ вже подано до Верховної Ради для подальшого розгляду та внесення правок депутатами.

Як повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, уже з 1 січня мінімальна зарплата в Україні складе 8 647 грн, а середня — 30 032 грн. Для порівняння, це на 4 146 грн більше, ніж у 2025 році. Прожитковий мінімум на одну особу встановлено на рівні 3 209 грн на місяць. Крім того, уряд планує провести індексацію пенсій з 1 березня 2026 року для 10,3 млн пенсіонерів, а трансферт Пенсійному фонду сягне 251,3 млрд грн.

За словами депутата, Кабмін ухвалив проєкт бюджету 15 вересня, і вже сьогодні його офіційно передають до Верховної Ради. Далі розгляд відбуватиметься у кілька етапів:

17 вересня проєкт презентують на Комітеті з питань бюджету;

протягом наступних двох днів його представлять у парламенті;

до 1 жовтня депутати зможуть подавати свої пропозиції та поправки;

бюджетний комітет підготує таблиці пропозицій та висновки орієнтовно до середини жовтня;

перше читання і схвалення пропозицій планується до 20 жовтня, що потребує не менше 226 голосів;

остаточне затвердження бюджету очікується до 20 листопада після двоетапного голосування.

Паралельно триває робота над змінами до Бюджетного кодексу. Загальні видатки на 2026 рік заплановані на рівні 4,8 трлн грн — це на 415 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Особливо увагу приділено обороні та безпеці: на них виділено 2,8 трлн грн, що на 168,5 млрд грн перевищує показник попереднього року. Доходи бюджету прогнозують на рівні 2,82 трлн грн, на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році, без урахування міжнародної допомоги та грантів.

Як пише "Залізний нардеп", соціальна сфера також отримає значне посилення фінансування — плюс 161,2 млрд грн. Основні статті витрат включають:

соціальний захист — 467,1 млрд грн;

ветерани — 17,9 млрд грн;

охорона здоров’я — 258 млрд грн;

наука — 19,9 млрд грн;

освіта — 265,4 млрд грн.

До того ж на забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента передбачено 878 млн грн, що на 95,6 млн грн більше, ніж цього року.

Раніше Фокус писав, що середня зарплата в Україні у липні 2025 року досягла 26 499 грн, зростання за рік — понад 5 тис. грн. Найвищі доходи у Києві — 40 546 грн, найнижчі в регіонах, наприклад, у Чернівецькій області — 19 202 грн. Найбільше отримують IT-фахівці (67 222 грн) та фінансисти (55 994 грн), найменше — освітяни (16 029 грн) та медики (20 326 грн).

Також повідомлялося, що з 1 вересня в Україні вдвічі збільшиться розмір доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах праці. Однак навіть з урахуванням цієї надбавки зарплата педагогів залишається однією з найнижчих у країні.