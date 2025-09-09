Зарплата понад 100 тис. гривень: у кого в Україні реально зростає дохід
Державна служба статистики зафіксувала подальше зростання середньої заробітної плати. Так, середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 26 499 гривень до вирахування податків, що на понад 5 тисяч більше, ніж на початку року.
При цьому найвищі зарплати традиційно в столиці — середня плата в Києві сягає 40 546 гривень, що в 1,5 раза вище за середній показник по країні. Високі оклади в столиці формуються, зокрема, через заробітки топменеджерів і високопоставлених чиновників. У регіонах зарплати залишаються нижчими: у Чернівецькій області середня зарплата — 19 202 гривні. Про це повідомляє видання "Мінфін".
Найвищі зарплати отримують IT-фахівці та фінансисти: середній оклад у сфері інформації та телекомунікацій — 67 222 гривні, у фінансовій та страховій діяльності — 55 994 гривні. Значно нижчі зарплати у сфері охорони здоров'я (20 326 гривень), освіти (16 029 гривень) і сільського господарства (24 929 гривень).
За останні роки зарплати в Україні демонструють стійке зростання: на початок 2022 року середня зарплата становила 14 577 гривень, а за підсумками липня 2025 року — 26 499 гривень. Найбільше зростання спостерігається в "багатих" секторах: IT-галузь і фінанси збільшили оклади у 2-2,5 раза.
Фахівці пояснюють зростання зарплат дефіцитом кадрів, інфляцією та високим попитом на професіоналів. Деякі підприємства готові платити фахівцям від 10 до 100 тисяч гривень на місяць, особливо водіям, інженерам, IT-фахівцям і державним службовцям.
Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.
Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.