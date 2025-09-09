Зарплата более 100 тыс. гривен: у кого в Украине реально растет доход

Государственная служба статистики зафиксировала дальнейший рост средней заработной платы. Так, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляла 26 499 гривен до вычета налогов, что на более 5 тысяч больше, чем в начале года.

Related video

При этом самые высокие зарплаты традиционно в столице — средняя плата в Киеве достигает 40 546 гривен, что в 1,5 раза выше среднего показателя по стране. Высокие оклады в столице формируются, в частности, за счет заработков топ-менеджеров и высокопоставленных чиновников. В регионах зарплаты остаются ниже: в Черновицкой области средняя зарплата — 19-202 гривны. Об этом сообщает издание "Минфин".

Самые высокие зарплаты получают IT-специалисты и финансисты: средний оклад в сфере информации и телекоммуникаций — 67 222 гривен, в финансовой и страховой деятельности — 55 994 гривен. Значительно ниже зарплаты в сфере здравоохранения (20 326 гривен), образования (16 029 гривен) и сельского хозяйства (24 929 гривен).

За последние годы зарплаты в Украине демонстрируют устойчивый рост: на начало 2022 года средняя зарплата составила 14 577 гривен, а по итогам июля 2025 года — 26 499 гривен. Наибольший рост наблюдается в "богатых" секторах: IT-отрасль и финансы увеличили оклады в 2-2,5 раза.

Специалисты объясняют рост зарплат дефицитом кадров, инфляцией и высоким спросом на профессионалов. Некоторые предприятия готовы платить специалистам от 10 до 100 тысяч гривен в месяц, особенно водителям, инженерам, IT-специалистам и государственным служащим.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.