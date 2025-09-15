Минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн, а пенсии проиндексируют: проект бюджета Украины 2026

Правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает рост минимальной и средней зарплат, значительные расходы на социальные нужды и оборону, а также индексацию пенсий. Документ уже подан в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения и внесения поправок депутатами.

Как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, уже с 1 января минимальная зарплата в Украине составит 8 647 грн, а средняя — 30 032 грн. Для сравнения, это на 4 146 грн больше, чем в 2025 году. Прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 3 209 грн в месяц. Кроме того, правительство планирует провести индексацию пенсий с 1 марта 2026 года для 10,3 млн пенсионеров, а трансферт Пенсионному фонду достигнет 251,3 млрд грн.

По словам депутата, Кабмин принял проект бюджета 15 сентября, и уже сегодня его официально передают в Верховную Раду. Далее рассмотрение будет происходить в несколько этапов:

17 сентября проект презентуют на Комитете по вопросам бюджета;

в течение следующих двух дней его представят в парламенте;

до 1 октября депутаты смогут подавать свои предложения и поправки;

бюджетный комитет подготовит таблицы предложений и выводы ориентировочно к середине октября;

первое чтение и одобрение предложений планируется до 20 октября, что требует не менее 226 голосов;

окончательное утверждение бюджета ожидается до 20 ноября после двухэтапного голосования.

Параллельно продолжается работа над изменениями в Бюджетный кодекс. Общие расходы на 2026 год запланированы на уровне 4,8 трлн грн — это на 415 млрд грн больше, чем в 2025 году. Особое внимание уделено обороне и безопасности: на них выделено 2,8 трлн грн, что на 168,5 млрд грн превышает показатель предыдущего года. Доходы бюджета прогнозируют на уровне 2,82 трлн грн, на 446,8 млрд грн больше, чем в 2025 году, без учета международной помощи и грантов.

Как пишет "Железный нардеп", социальная сфера также получит значительное усиление финансирования — плюс 161,2 млрд грн. Основные статьи расходов включают:

социальная защита — 467,1 млрд грн;

ветераны — 17,9 млрд грн;

здравоохранение — 258 млрд грн;

наука — 19,9 млрд грн;

образование — 265,4 млрд грн.

К тому же на обеспечение деятельности президента и Офиса президента предусмотрено 878 млн грн, что на 95,6 млн грн больше, чем в этом году.

Ранее Фокус писал, что средняя зарплата в Украине в июле 2025 года достигла 26 499 грн, рост за год — более 5 тыс. грн. Самые высокие доходы в Киеве — 40 546 грн, самые низкие в регионах, например, в Черновицкой области — 19 202 грн. Больше всего получают IT-специалисты (67 222 грн) и финансисты (55 994 грн), меньше всего — педагоги (16 029 грн) и медики (20 326 грн).

Также сообщалось, что с 1 сентября в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако даже с учетом этой надбавки зарплата педагогов остается одной из самых низких в стране.