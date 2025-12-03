Українцям 40+ видадуть по 2 000 грн на медичні чекапи: як проходитимуть обстеження

В Україні з 1 січня 2026 року запустять програму безоплатних медичних обстежень для громадян віком від 40 років. Для цього на "Дія.Картку" буде нараховуватися по 2 000 грн для проходження скринінгу здоров'я.

Про старт програми безкоштовних чекапів, на яку передбачено 10 млрд грн, розповіла пресслужба Міністерства охорони здоров’я у відповідь на запит УНІАН 3 грудня. Пропозицію пройти медичний скринінг отримає кожна людина через 30 днів після досягнення 40 років в застосунку "Дія".

Після того, як людина підтвердить участь у програмі, 2 000 грн автоматично будуть нараховані на спеціальну "Дія.Картку" — цими грошима можна буде оплатити скринінг лише в державних, приватних чи комунальних медзакладах, включених до переліку Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Обрати заклад можна буде незалежно від місця проживання чи реєстрації.

В МОЗ розповіли, що обстеження проходитиме за 60-90 хвилин у межах одного візиту та оплачуватиметься "Дія.Карткою" прямо в медичному закладі після завершення чекапу.

Якщо людина не має "Дія.Картки" та не користується застосунком, буде можливість оформити в банку фізичну пластикову картку, подати заявку до Центру надання адміністративних послуг і отримати кошти на скринінг за тиждень.

Безкоштовний чекап: що входить до скринінгу 40+

В пресслужбі МОЗ зазначили, що пакет чекапу для українців 40+ був сформований на базі доказової медицини та містить:

фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси тіла);

опитування щодо способу життя та скринінг симптомів, що має допомогти виявити ризики захворювань;

базові лабораторні дослідження (ліпідограма та глікований гемоглобін, також за показаннями можна зробити аналіз на електроліти, креатинін сироватковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі);

оцінка ментального здоров’я (людині запропонують короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності);

консультація від лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань і діабету та надання персональних рекомендацій для збереження чи покращення здоров'я.

Чому людям 40+ пропонують безоплатний чекап

Після 40 років ризики розвитку хронічних захворювань різко збільшуються, зазначили в Міністерстві охорони здоров'я. Програма оплати обстежень насамперед розрахована на тих, хто зазвичай не звертається до медиків, не спостерігає за своїм рівнем тиску чи цукру та може не знати про ризики захворіти. Медичний скринінг допоможе краще виявляти серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і проблеми ментального здоров’я на ранніх стадіях.

Якщо лікарі під час обстеження виявлять певні відхилення чи ризики, вони одразу дадуть направлення до відповідних спеціалістів або одразу призначать необхідні препарати. Ліки українці зможуть отримувати за е-рецептом безоплатно чи з частковою доплатою.

Національний чекап: скільки грошей виділять на програму

15 вересня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українці зможуть проходити безкоштовний медогляд. За її словами, на чекапи громадян віком від 40 років передбачено 10 млрд грн.

Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич 16 жовтня розповідала, що перевірити здоров'я коштом держави зможуть щонайменше 5 мільйонів українців від 40 років.