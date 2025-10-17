Перевірити здоров'я коштом держави: скільки українців мають право на безкоштовний чекап

В Україні з наступного року планують запровадити безкоштовний щорічний медичний огляд для громадян від 40 років. Нововведення стане частиною державної програми скринінгу здоров'я, яку фінансуватиме держава.

Уже в перший рік дії програми пройти безкоштовний чекап зможуть близько 5 мільйонів українців. Загалом у країні налічується близько 19 мільйонів осіб, яким виповнилося 40 років і старше. Як повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає видання "Інтерфакс".

За її словами, це буде безкоштовно. Очікується, що наступного року таку програму зможуть пройти щонайменше 5 мільйонів осіб.

Держава покриватиме вартість кожного скринінгу — близько 2 тисяч гривень. Українці зможуть самостійно обирати медичний заклад, де проходитимуть обстеження. Контроль за проведенням скринінгів здійснюватиметься Національною службою здоров'я України, яка відстежуватиме внесення даних до електронної системи охорони здоров'я.

Відео дня

Згідно з раніше озвученими планами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, програма передбачатиме створення персональної картки, на яку держава перераховуватиме кошти для проведення обстеження. Людина зможе обрати зручний час і лікарню, включно з приватною клінікою, якщо вона приєднається до програми.

У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд заклав 10 мільярдів гривень на реалізацію цієї ініціативи. У комплексний чекап входитимуть перевірки на серцево-судинні захворювання, діабет, а також оцінка ментального здоров'я.

Фокус також писав, що за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, українці не повинні платити за ліки, рентген-знімки або комп'ютерну томографію (КТ) у разі госпіталізації в разі захворювань на ГРВІ та COVID-19.

Фокус також повідомляв, про виплату допомоги українцям: як купити ліки за "Зимовою еПідтримкою" через "Укрпошту".