Перевірити здоров'я коштом держави: скільки українців мають право на безкоштовний чекап
В Україні з наступного року планують запровадити безкоштовний щорічний медичний огляд для громадян від 40 років. Нововведення стане частиною державної програми скринінгу здоров'я, яку фінансуватиме держава.
Уже в перший рік дії програми пройти безкоштовний чекап зможуть близько 5 мільйонів українців. Загалом у країні налічується близько 19 мільйонів осіб, яким виповнилося 40 років і старше. Як повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає видання "Інтерфакс".
За її словами, це буде безкоштовно. Очікується, що наступного року таку програму зможуть пройти щонайменше 5 мільйонів осіб.
Держава покриватиме вартість кожного скринінгу — близько 2 тисяч гривень. Українці зможуть самостійно обирати медичний заклад, де проходитимуть обстеження. Контроль за проведенням скринінгів здійснюватиметься Національною службою здоров'я України, яка відстежуватиме внесення даних до електронної системи охорони здоров'я.
Згідно з раніше озвученими планами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, програма передбачатиме створення персональної картки, на яку держава перераховуватиме кошти для проведення обстеження. Людина зможе обрати зручний час і лікарню, включно з приватною клінікою, якщо вона приєднається до програми.
У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд заклав 10 мільярдів гривень на реалізацію цієї ініціативи. У комплексний чекап входитимуть перевірки на серцево-судинні захворювання, діабет, а також оцінка ментального здоров'я.
