Проверить здоровье за счет государства: сколько украинцев имеют право на бесплатный чекап

В Украине со следующего года планируют ввести бесплатный ежегодный медицинский осмотр для граждан от 40 лет. Нововведение станет частью государственной программы скрининга здоровья, которую будет финансировать государство.

Уже в первый год действия программы пройти бесплатный чекап смогут около 5 миллионов украинцев. Всего в стране насчитывается около 19 миллионов человек, которым исполнилось 40 лет и старше. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает издание "Интерфакс".

По ее словам, это будет бесплатно. Ожидается, что в следующем году такую ​​программу смогут пройти не менее 5 миллионов человек.

Государство будет покрывать стоимость каждого скрининга — около 2 тысяч гривен. Украинцы смогут самостоятельно выбирать медицинское учреждение, где будут проходить обследование. Контроль за проведением скринингов будет осуществляться Национальной службой здоровья Украины, которая будет отслеживать внесение данных в электронную систему здравоохранения.

Согласно ранее озвученным планам министра здравоохранения Виктора Ляшко, программа будет предусматривать создание персональной карты, на которую государство будет перечислять средства для проведения обследования. Человек сможет выбрать удобное время и больницу, включая частную клинику, если он присоединится к программе.

В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство заложило 10 миллиардов гривен на реализацию этой инициативы. В комплексный чекап будут входить проверки на сердечно-сосудистые заболевания, диабет, а также оценка ментального здоровья.

