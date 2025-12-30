Минимальная зарплата и оклады соцработников вырастут уже с 1 января: что известно

В 2026 году размер минимальной зарплаты в Украине вырастет на 5%. Кроме того, правительство решило повысить зарплаты соцработников.

С 1 января в Украине ожидается ряд изменений, касающихся заработной платы. Информацию об этом собрал Фокус.

Минимальная зарплата 2026 года: детали

Минимальная заработная плата в 2026 году вырастет на 5% — с 8000 до 8647 гривен. Это предусмотрено Государственным бюджетом Украины, который Фокус разобрал в отдельном материале.

Кроме того, увеличится и общий прожиточный минимум — примерно с 3065 до 3209. Разница составляет 4,6%.

Постановление Кабмина о зарплатах соцработников

Также 26 декабря правительство приняло решение о повышении зарплат специалистам, которые в сфере социальных и реабилитационных услуг. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 января. Сейчас в Украине насчитывается примерно 80 тысяч таких специалистов, от которых зависит доступность и качество помощи для людей.

"Эта работа требует большого ресурса, который измеряется не только профессионализмом, но и эмоциональным включением, способностью сочувствовать и помогать. Повышение оплаты труда социальных работников — это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других", — подчеркнул министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

При определении размера должностных окладов теперь будет применяться коэффициент 2,5. То есть новые оклады в 2026 году будут примерно на +150% выше.

Повышение зарплат будет выглядеть так:

социальный менеджер (15 тарифный разряд) получит 20 607 гривен вместо 8 243;

специалист по социальной работе (12 тарифный разряд) — 16 932 вместо 6 773 гривен;

младшая медицинская сестра (4 тарифный разряд) — 10 145 гривен вместо 4 058.

