Компенсация за разрушенное и поврежденное имущество: Гетманцев рассказал, как будет работать программа (видео)

В Украине с 1 января должна заработать программа страхования военных рисков, которая призвана частично компенсировать потери от разрушенного или поврежденного имущества. В то же время механизм имеет ряд ограничений, а предусмотренного финансирования может оказаться недостаточно для реальных потребностей, особенно в прифронтовых регионах.

Как рассказал в интервью Фокусу народный депутат и председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сам факт запуска такой программы на четвертый год полномасштабной войны является важным шагом, хотя, по его словам, она должна была появиться значительно раньше — еще в конце 2022 или в 2023 году. Именно тогда, отметил он, бизнес активно требовал создания механизмов страхования военных рисков, однако предыдущие инициативы ограничивались единичными соглашениями, которые не имели системного характера.

Интервью с Даниилом Гетманцевым на канале Фокуса

По словам Гетманцева, реальное движение в этом направлении началось уже при нынешнем составе Кабинета министров, который сосредоточился на решении проблемы и предложил соответствующую программу. Для ее запуска парламент оперативно внес изменения в законодательство, предоставив Экспортно-кредитному агентству дополнительные полномочия для реализации этого механизма.

Відео дня

Он пояснил, что программа предусматривает распределение страховых рисков. В регионах, которые не являются прифронтовыми, часть рисков будут брать на себя частные коммерческие страховые компании. Зато в прифронтовых областях страхование будет осуществлять именно Экспортно-кредитное агентство, поскольку частные страховщики там фактически не работают из-за сверхвысокого уровня опасности.

В то же время Даниил Гетманцев обратил внимание на ряд спорных моментов. В частности, можно дискутировать относительно установленного лимита — сейчас максимальная сумма страхового покрытия составляет 10 миллионов гривен на один страховой случай. Также, по его словам, открытым остается вопрос критериев участия в программе. Несмотря на это, депутат подчеркнул, что запуск программы с 1 января является важной победой, ведь механизм начинает работать хотя бы в базовом виде.

Отдельно глава налогового комитета раскритиковал объем финансирования программы. По его словам, на год предусмотрен всего 1 миллиард гривен, и этого ресурса точно недостаточно.

"Одного миллиарда гривен для этой программы точно недостаточно. Мы уже обсуждали это с министром экономики, и он заверил, что после исчерпания предусмотренных средств государство будет искать дополнительные ресурсы, в частности в резервном фонде, чтобы продолжить программу. Спрос на нее, особенно со стороны прифронтовых территорий, чрезвычайно высок", — отметил Даниил Гетманцев.

Депутат также подчеркнул, что проблема выходит за пределы только страхования и напрямую связана с доступом к кредитованию. По его словам, после начала полномасштабного вторжения дисбаланс в выдаче кредитов между регионами стал колоссальным. Так, в Киеве кредитов было выдано в 30 раз больше, чем в Николаеве, а по сравнению с Харьковом — в 15 и даже в 6 раз больше. Прифронтовые регионы, по его словам, фактически не кредитуются вообще.

"Прифронтовые регионы фактически не кредитуются из-за отсутствия ликвидного имущества. Объекты, которые до полномасштабного вторжения стоили миллиарды, в частности офисные центры в центре Харькова, сейчас либо полностью потеряли свою стоимость, либо оцениваются в копейки. Банки не готовы брать такое имущество в залог, ведь в случае невозврата кредита его невозможно будет продать, и именно это является ключевой проблемой", — пояснил чиновник.

В этом контексте инструмент страхования военных рисков, по убеждению народного депутата, может частично компенсировать эти риски и оживить кредитование. Вместе с тем он признал, что нынешний лимит в 10 миллионов гривен не способен полностью решить проблему. Вместе с тем Гетманцев отметил, что правительство вынуждено начинать с пилотного формата, ведь подобные механизмы в Украине и даже в мире фактически не имели аналогов.

"Эту программу нужно протестировать, посмотреть, как она будет работать и каким будет интерес к ней со стороны бизнеса и граждан, а уже после этого вносить необходимые коррективы. Спрос на нее точно есть, но в то же время очевидно, что дизайн программы потребует совершенствования, ведь сразу найти идеальное решение правительству не удалось", — отметил нардеп.

О чем еще рассказывал Даниил Гетманцев в интервью Фокусу

Во время интервью Гетманцев прокомментировал вопрос повышения зарплат народным депутатам и отметил позицию коллеги Марьяны Безуглой.

Он также подчеркнул, что действующая пенсионная система в Украине является глубоко дисбалансированной и социально несправедливой, поскольку применяемые механизмы расчета сознательно уменьшают размер выплат, в результате чего миллионы граждан фактически оказываются за чертой бедности.

Кроме того, народный депутат в комментарии Фокусу пояснил, что отсутствие надбавок для военных обусловлено ограниченными возможностями государственного бюджета, а также значительными масштабами уклонения бизнеса от уплаты налогов.