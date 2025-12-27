Пенсионная реформа: Гетманцев предлагает отменить старые формулы — что изменится (видео)

Пенсионная система в Украине является несправедливой и требует полного пересмотра, ведь действующие формулы искусственно занижают выплаты и оставляют миллионы людей за чертой бедности. Выход Даниил Гетманцев видит в отмене устаревших подходов, изменении прожиточного минимума и запуске накопительного уровня пенсий.

Как рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Фокусу, вопрос пенсий сегодня является одним из самых острых социальных вызовов для государства и фактически проблемой номер один после безопасности и обороны. По его словам, война лишь обострила те перекосы, которые существовали годами, и сделала их еще более болезненными для людей.

Интервью с Даниилом Гетманцевым на канале Фокуса

Он подчеркнул, что нынешний уровень социальных стандартов не имеет ничего общего с реальностью. В частности, установленный в бюджете прожиточный минимум в 2300 гривен, по его словам, является формальностью, которая не позволяет человеку обеспечить даже базовые потребности. При этом государство само, считая фактический прожиточный минимум, определяет его в несколько раз выше.

"Человеку нельзя прожить на две триста гривен. Даже имитировать жизнь, даже умереть нельзя за две триста гривен, потому что это дороже стоит", — отметил Даниил Гетманцев.

Он обратил внимание, что государство фактически обманывает и себя, и граждан, оставляя нереалистичные показатели в бюджете. По его словам, проблема усугубляется тем, что прожиточный минимум привязан к зарплатам и содержанию привилегированных категорий, в частности судей и правоохранителей. В результате любое его повышение автоматически влечет за собой рост расходов на эти группы, и это блокирует реальное повышение социальных стандартов для большинства населения.

Именно поэтому Даниил Гетманцев считает, что прожиточный минимум необходимо отвязать от таких выплат и сделать его реальным, научно обоснованным показателем. По его мнению, государство должно честно определить фактический прожиточный минимум, обновить потребительскую корзину и открыто сказать людям, по какому графику этот показатель будет повышаться до реального уровня.

По словам главы налогового комитета, от уровня прожиточного минимума напрямую зависят пенсии, и именно здесь сосредоточена ключевая несправедливость. Он отметил, что средняя пенсия в Украине составляет около 6400 гривен, тогда как более семи миллионов пенсионеров получают выплаты ниже фактического прожиточного минимума и живут за чертой бедности.

Во время разговора специалист обратил внимание на колоссальный разрыв между минимальными и максимальными пенсиями, который, по его словам, достигает сотен раз. По его убеждению, это не случайность, а прямое следствие действующей формулы начисления пенсий.

В частности, он пояснил, что сегодня пенсия рассчитывается на основе средней заработной платы за последние три года, к которой применяется ряд коэффициентов. Такой подход, по его словам, фактически уменьшает размер заработанной пенсии примерно на 19%. Кроме того, коэффициент замещения, который в развитых странах составляет около 40%, в Украине значительно ниже из-за принципа начисления стажа.

"Это абсолютная несправедливость. Более того, к этой несправедливости приводит сама формула начисления пенсий", — подчеркнул он.

Пенсионная реформа: что нужно для полного пересмотра системы в Украине

Отдельно Даниил Гетманцев раскритиковал систему индексации пенсий. По его словам, она привязана к устаревшим показателям, является чрезмерно сложной и непонятной для людей, а главное — не соответствует реальному росту средней заработной платы. В результате в исторической перспективе пенсии не растут, а фактически обесцениваются.

По его убеждению, вся пенсионная система требует полного пересмотра. Речь идет не только об изменении формул, но и о реформировании солидарной системы и устранении механизмов, которые позволяют государству экономить за счет пенсионеров.

"Убрать эти все уловки со стороны государства, которые позволяют сэкономить или украсть у пенсионера. Давайте называть вещи своими именами", — заявил Даниил Гетманцев.

Еще одним ключевым элементом реформы он назвал запуск второго уровня пенсионной системы — накопительной. По его словам, о необходимости такого шага в Украине говорят уже более двух десятилетий, но реальных решений до сих пор нет. Он считает, что накопительная пенсия даст людям возможность самостоятельно формировать свои будущие выплаты, распоряжаться средствами, передавать их по наследству или получать часть суммы единовременно.

Более того, нардеп в интервью подчеркнул, что эта реформа является не только необходимой, но и популярной среди граждан, даже если некоторые считают ее политически рискованной. По его мнению, государство должно дать людям возможность самим отвечать за часть своего пенсионного будущего.

В то же время он подчеркнул, что реализация пенсионной реформы невозможна без изменения экономических подходов. Так, из-за войны государство имеет ограниченные ресурсы, а повышение налогов не является выходом. Зато реальным источником для повышения пенсий и зарплат он назвал детенизацию экономики, которая позволит направить дополнительные средства на социальные нужды.

Также Даниил Гетманцев отметил, что повышение пенсий и социальных стандартов является не только вопросом справедливости, но и эффективным инструментом поддержки экономики. По его словам, средства, которые государство направляет пенсионерам, возвращаются в экономику через потребление и стимулируют внутренний рынок значительно эффективнее, чем отдельные малоэффективные бюджетные программы.

Напомним, что для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 33 года трудового стажа, однако люди, которые не "насобирали" нужное количество лет могут ее не получить в указанном возрасте.

Также Фокус писал, что с 1 марта 2026 года начнется индексация пенсий в Украине, однако она не предусмотрена для тех, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет, и для получателей специальных пенсий.