В 2026 году пенсии в Украине проиндексируют не всем: кому не повысят выплаты

Украинским пенсионерам проиндексируют пенсии весной следующего года. Однако двум категориям граждан на повышение выплат рассчитывать не стоит.

Индексация пенсий в Украине в государственном бюджете на 2026 год предусмотрена с 1 марта. Впрочем "24 канал" объяснил, что выплаты пересчитают не всем категориям пенсионеров: индексации не предусмотрено для тех, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет, и для получателей специальных пенсий.

Для новых пенсионеров размер выплаты не пересчитывается, поскольку их пенсии уже учитывают актуальные показатели заработка, а индексация специальных пенсий регулируется отдельными законами.

Всего на выплаты 10,3 миллиона украинских пенсионеров в госбюджете-2026 предусмотрено 251,3 миллиарда гривен. Часть этих средств будет использована на индексацию.

Как индексируют пенсии в Украине

В Пенсионном фонде Украины объясняли, что индексации подлежит только расчетный размер пенсионной выплаты, в который не входят надбавки за стаж, возраст и тому подобное. Пенсии пересчитывают автоматически ежегодно, чтобы частично компенсировать подорожание товаров и услуг.

Для перерасчета пользуются формулой, коэффициент которой определяет Кабинет министров Украины с учетом показателей:

инфляции за предыдущий год;

рост средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы.

Во внимание берутся показатели трех предыдущих календарных лет.

По слова автора материала, в 2025 году коэффициент индексации пенсий составил 1,115, и выплаты в среднем выросли на 9,5% (минимально на 100 грн, максимально — на 1 500 грн). Коэффициент для 2026 года должны определить в феврале.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 22 ноября рассказывал, что украинцы могут терять до 50% пенсии после индексации из-за недостатков формулы, по которой государство рассчитывает выплаты.

11 декабря в Пенсионном фонде предупреждали, что украинцы рискуют потерять выплаты, если не пройдут идентификацию личности до 31 декабря.