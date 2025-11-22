Украинцы могут терять до 50% пенсии после индексации: Гетманцев назвал причины

Формулы, которые применяются в Украине для перерасчета пенсий, могут привести к потере половины выплат. А значит пенсионную систему необходимо реформировать.

Государство неверно индексирует пенсии, из-за чего украинцы теряют средства. Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE.

По словам Гетманцева, пенсионную систему необходимо реформировать, поскольку она не сопоставима с реальными потребностями людей.

Гетманцев подчеркнул, что когда человек выходит на пенсию, то для перерасчета выплаты применяют коэффициент к средней заработной плате за последние 3 года, который еще привязывается к тому или иному региону. Соответственно финансовая база намного меньше, чем реальная зарплата.

"Общее правило гласит, что пенсия должна составлять 40% от зарплаты. Но у нас такого почти нет, потому что для этого надо проработать 40 лет. У нас средний стаж — от 30 до 40 лет, и как правило этот показатель меньше. Как результат, пенсионная выплата не достигает этих 40% даже по определению", — подчеркнул он.

Председатель комитета ВРУ добавил, что в случае индексации пенсионер теряет до 50%, потому что перерасчет осуществляется неправильно.

По мнению Даниила Гетманцева, государство обманывает своих граждан и в первом, и во втором случае.

А в третьем она обманывает, когда индексирует пенсии, пересчитывая их к показателю базы 2017 года с такими ограничениями, которые не позволяют реально привести суммы в соответствие с потерей деньгами своей стоимости.

"Если говорить о первых двух случаях, то человек на этой формуле теряет около 19% денежного обеспечения. В случае индексации пенсионер теряет до 50%, если это более длительный период, потому что перерасчет осуществляется неправильно", — рассказал глава профильного комитета.

Он добавил, что сейчас основным требованием к министру социальной политики Денису Улютину является представление в Верховную Раду законопроекта о пенсионной реформе второго уровня. Он обещал это сделать в течение первых 100 дней пребывания в должности, однако срок истек. Теперь есть надежда получить разработанный документ до конца 2025 года.

