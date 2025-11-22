Українці можуть втрачати до 50% пенсії після індексації: Гетманцев назвав причини

Формули, які застосовуються в Україні для перерахунку пенсій, можуть призвести до втрати половини виплат. А отже пенсійну систему необхідно реформувати.

Держава невірно індексує пенсії, через що українці втрачають кошти. Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

За словами Гетманцев, пенсійну систему необхідно реформувати, оскільки вона не співставна з реальними потребами людей.

Гетманцев підкреслив, що коли людина виходить на пенсію, то для перерахунку виплати застосовують коефіцієнт до середньої заробітної плати за останні 3 роки, який ще прив’язується до того чи іншого регіону. Відповідно фінансова база є набагато меншою, ніж реальна зарплата.

"Загальне правило говорить, що пенсія повинна становити 40% від зарплати. Але в нас такого майже немає, бо для цього треба пропрацювати 40 років. У нас середній стаж — від 30 до 40 років, і як правило цей показник менше. Як результат, пенсійна виплата не досягає цих 40% навіть по визначенню", — наголосив він.

Голова комітету ВРУ додав, що у випадку індексації пенсіонер втрачає до 50%, бо перерахунок здійснюється неправильно.

На думку Данила Гетманцева, держава обманює своїх громадян і в першому, і в другому випадку.

А в третьому вона обманює, коли індексує пенсії, перераховуючи їх до показника бази 2017 року з такими обмеженнями, які не дозволяють реально привести суми у відповідність до втрати грошима своєї вартості.

"Якщо говорити про перші два випадки, то людина на цій формулі втрачає близько 19% грошового забезпечення. У випадку індексації пенсіонер втрачає до 50%, якщо це більш тривалий період, бо перерахунок здійснюється неправильно", — розповів очільник профільного комітету.

Він додав, що наразі основною вимогою до міністра соціальної політики Дениса Улютіна є подання до Верховної Ради законопроєкту про пенсійну реформу другого рівня. Він обіцяв це зробити протягом перших 100 днів перебування на посаді, однак термін минув. Тепер є сподівання отримати розроблений документ до кінця 2025 року.

