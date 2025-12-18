У 2026 році пенсії в Україні проіндексують не всім: кому не підвищать виплати

Українським пенсіонерам проіндексують пенсії навесні наступного року. Однак двом категоріям громадян на підвищення виплат розраховувати не варто.

Індексація пенсій в Україні в державному бюджеті на 2026 рік передбачена з 1 березня. Втім "24 канал" пояснив, що виплати перерахують не всім категоріям пенсіонерів: індексації не передбачено для тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, і для отримувачів спеціальних пенсій.

Для нових пенсіонерів розмір виплати не перераховується, оскільки їхні пенсії вже враховують актуальні показники заробітку, а індексація спеціальних пенсій регулюється окремими законами.

Усього на виплати 10,3 мільйона українських пенсіонерів в держбюджеті-2026 передбачено 251,3 мільярда гривень. Частина цих коштів буде використана на індексацію.

Як індексують пенсії в Україні

В Пенсійному фонді України пояснювали, що індексації підлягає лише розрахунковий розмір пенсійної виплати, до якого не входять надбавки за стаж, вік тощо. Пенсії перераховують автоматично щороку, щоб частково компенсувати здорожчання товарів і послуг.

Для перерахунку користуються формулою, коефіцієнт якої визначає Кабінет міністрів України з урахуванням показників:

інфляції за попередній рік;

зростання середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески.

До уваги беруться показники трьох попередніх календарних років.

За слова авторки матеріалу, у 2025 році коефіцієнт індексації пенсій становив 1,115, і виплати в середньому зросли на 9,5% (мінімально на 100 грн, максимально — на 1 500 грн). Коефіцієнт для 2026 року мають визначити в лютому.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев 22 листопада розповідав, що українці можуть втрачати до 50% пенсії після індексації через недоліки формули, за якою держава розраховує виплати.

11 грудня в Пенсійному фонді попереджали, що українці ризикують втратити виплати, якщо не пройдуть ідентифікацію особи до 31 грудня.