Є час до 31 грудня: у Пенсійному фонді попередили, що українці ризикують втратити виплати

Частина громадян ризикує втратити пенсію в Україні, якщо не пройде ідентифікацію особи до 31 грудня. У Пенсійному фонді пояснили, як врятувати свої виплати.

Уряд затвердив новий порядок виплати пенсій в Україні тим, хто тимчасово проживає за кордоном або на окупованих територіях. Про це у ПФУ повідомили у відповіді на запит "Телеграфа" 11 грудня.

Пенсія в Україні: що змінилося

Новий поряд почав діяти з 20 березня, і він регулює механізм отримання виплат людьми, які:

тимчасово проживають за межами країни;

перебувають на тимчасово окупованих територіях;

виїхали з окупації на підконтрольні Україні території.

Ці пенсіонери зобов'язані щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію. Від того, в який спосіб вони отримують виплати, цей обов'язок не залежить. Проходження цієї перевірки — ключова умова продовження виплат.

Відео дня

Пенсія в Україні: як пройти ідентифікацію

Пройти процедуру можна й дистанційно — вийти на відеоконференцзв’язок із працівником Пенсійного фонду й показати свої документи. Записатися на таку зустріч можна через спеціальний сервіс на порталі ПФУ або через контакт-центр. Є альтернатива — авторизація через "Дія.Підпис" в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він може звернутись до української дипломатичної установи, щоб отримати документ на підтвердження факту перебування в живих. Цей документ разом з письмовою заявою потрібно надіслали територіальному органу ПФУ рекомендованим листом або завантажити його якісну скановану копію онлайн і додати заяву з електронним підписом через портал.

Якщо пенсіонер зобов'язаний пройти ідентифікацію особи, але цього не зробить, йому припинять виплати. Після того, як процедура буде пройдена, їх відновлять.

Пенсія в Україні: як повернути виплати

Поновлення виплат у такому випадку можливе лише після того, як ПФУ встановить усі обставини та підтвердить наявність підстав. Окрім того, що потрібно буде пройти ідентифікацію, слід підготувати перелік документів, визначений Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.

Коли виплати поновлять, пенсію виплатять і за той період, коли вони були призупинені.

Нагадаємо, 11 грудня в усіх регіонах Україні запроваджені планові відключення світла. У ДТЕК оприлюднили графіки для Києва та трьох областей. Деякі споживачі сидітимуть без світла понад 17 годин.

Директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко розповів, за що доведеться платити українцям, які скористаються програмою "УЗ-3000". Він наголосив, що безплатний квиток не включає постіль, чай або каву.