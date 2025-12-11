За комфорт доведеться платити: в "Укрзалізниці" розкрили, які є нюанси безплатних поїздок

Безплатні поїздки у межах програми "УЗ-3000" від "Укрзалізниці" мають свої нюанси: стало відомо, чи доведеться платити за постіль, чай та каву.

Програма "УЗ-3000", яка почала діяти вже цими днями і дає українцям змогу безплатно подорожувати на відстань до 3000 км у непікові години, має певні нюанси, і за дещо під час поїздок пасажирам таки доведеться заплатити. Про це розповів директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко в інтерв'ю Укрінформу, оприлюдненому 10 грудня.

Посадовець пояснив, що безплатний квиток за програмою не означає надання постелі, кави чи чаю пасажиру безплатно. За це доведеться доплатити, якщо людина хоче отримати додаткову послугу.

"Ми можемо обрати перше нижнє місце, обираємо у вартість квитка 0 гривень. Далі ми реєструємося. Тут потрібно звернути увагу. Щоб квиток був безплатний, ви повинні врахувати, що постіль, чай та кава не надаються безплатно", — зазначив Головащенко.

Тобто чай, кава та постіль не надаються безплатно до поїздок, передбачених програмою "УЗ-3000".

Окрім того, як пояснив Головащенко, якщо додати у застосунок дітей віком від 5 років, то вони також отримають власні 3000 кілометрів на поїздки залізницею. У застосунок автоматично підтягнуться діти, додані у "Дію".

Що відомо про програму "УЗ-3000" від "Укрзалізниці"

Генеральний директор компанії Олександр Перцовський 3 грудня в етері "Ми-Україна" розповів, що програма "УЗ-3000" стартує вже 5 грудня: саме у той день перші пасажирські поїзди за програмою вирушать у дорогу. За його словами, ця можливість означає, що родичі зможуть відвідати близьких біля лінії фронту, а мешканці прифронтових міст зможуть переїхати в інші області на зимовий період.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у листопаді повідомляла, що програма "УЗ-3000" діятиме упродовж чотирьох місяців.

Також Фокус з'ясовував, на які маршрути будуть доступні безплатні квитки "Укрзалізниці" та як їх можна отримати.