Безкоштовні квитки на потяг "Укрзалізниці": які маршрути доступні та як отримати квитки

"Укрзалізниця" повідомила про те, що вже відзавтра стартує перший етап програми "3000 км Україною", в рамках якої можна отримати безкоштовні квитки на поїзді.

У грудні ініціатива працюватиме в тестовому режимі — квитки можна буде отримати на поїзди, які йдуть до прифронтових регіонів. "Укрзалізниця" повідомила, на яких поїздах можна буде використати безкоштовні квитки.

Під час тестового періоду родини зможуть відвідати близьких біля лінії фронту, а мешканці прифронтових громад зможуть переїхати на зимовий період в інші регіони.

Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті.

На які поїзди буде діяти програма

На першому етапі програми квитки доступні на 24 поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,

№109/110 Львів – Миколаїв,

№115/116 Суми – Київ,

№121/122 Миколаїв – Київ,

№127/128 Львів – Запоріжжя,

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,

№143/144 Суми – Рахів,

№39/40 Солотвино – Запоріжжя,

№45/44 Харків – Ужгород,

№47/48 Запоріжжя – Мукачево,

№51/52 Одеса – Запоріжжя,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,

№773/774 Київ – Конотоп,

№87/88 Ковель – Запоріжжя,

№ 886/888 Фастів – Чернігів,

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня,

№17/18 Харків – Ужгород,

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ,

№723/722 Харків – Київ,

№731/732 Запоріжжя – Київ.

Як скористатися програмою

"Укрзалізниця" пояснює, що для того, щоб скористатися програмою, необхідно мати останню версію додатку "Укрзалізниця". Вже відзавтра, з 3 грудня, з 10:00 буде доступна можливість оформлювати квитки. Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня.

Для того, щоб придбати квитки, необхідно:

Крок 1. Завантажте або оновіть застосунок. Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис".

Крок 2. Знайдіть позначку "3000" та натисніть "Взяти участь" — і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі.

Крок 3. Оберіть потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання будуть використані кілометри – вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.

Програма "УЗ-3000"

В "Укрзалізниці" наголосили, що додаткові кошти з бюджету на цю програму виділятися не будуть. Рішення Уряду передбачає компенсатори, щоб Укрзалізниця отримала й додатковий дохід, зокрема динамічне ціноутворення в преміум-сегменті.

Також у І кварталі 2026 року має бути створений механізм, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

"Рейси для першого етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій. Надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", — наголосили в "Укрзалізниці".

А відстань у 3000 км обрана через те, що це найдовший маршрут поїзда в Україні — від Запоріжжя до Ужгорода та назад. При цьому усі бонусні кілометри будуть доступні до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що 1 листопада Володимир Зеленський анонсував програму транспортної підтримки "УЗ-3000", в рамках якої кожен українець отримає три тисячі кілометрів безкоштовних поїздок "Укрзалізницею".

Раніше стало відомо, що з 14 грудня буде діяти тактовий рух між Києвом і Львовом. Це означає, що поїзди на маршруті Київ — Львів — Київ ходитимуть щогодини.