Бесплатные билеты на поезд "Укрзализныци": какие маршруты доступны и как получить билеты
"Укрзализныця" сообщила о том, что уже с завтрашнего дня стартует первый этап программы "3000 км по Украине", в рамках которой можно получить бесплатные билеты на поезд.
В декабре инициатива будет работать в тестовом режиме — билеты можно будет получить на поезда, которые идут в прифронтовые регионы. "Укрзалізниця" сообщила, на каких поездах можно будет использовать бесплатные билеты.
Во время тестового периода семьи смогут посетить близких у линии фронта, а жители прифронтовых общин смогут переехать на зимний период в другие регионы.
Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити.
На какие поезда будет действовать программа
На первом этапе программы билеты доступны на 24 поезда:
- №101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск),
- №103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов,
- №109/110 Львов — Николаев,
- №115/116 Сумы — Киев,
- №121/122 Николаев — Киев,
- №127/128 Львов — Запорожье,
- №141/142 Ивано-Франковск — Чернигов,
- №143/144 Сумы — Рахов,
- №39/40 Солотвино — Запорожье,
- №45/44 Харьков — Ужгород,
- №47/48 Запорожье — Мукачево,
- №51/52 Одесса — Запорожье,
- №53/54 Днепр — Одесса,
- №61/62 Днепр — Ивано-Франковск,
- №773/774 Киев — Конотоп,
- №87/88 Ковель — Запорожье,
- № 886/888 Фастов — Чернигов,
- №895/896 Конотоп — Фастов.
Доступными также есть места в детских купе на рейсах таких поездов:
- №15/16 Харьков — Ясиня,
- №17/18 Харьков — Ужгород,
- №41/42 Днепр — Трускавец.
А также места 2 класса в Интерсити+:
- №719/720 Харьков — Киев,
- №723/722 Харьков — Киев,
- №731/732 Запорожье — Киев.
Как воспользоваться программой
"Укрзализныця" объясняет, что для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо иметь последнюю версию приложения "Укрзализныця". Уже с завтрашнего дня, с 3 декабря, с 10:00 будет доступна возможность оформлять билеты. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в путешествие можно с пятницы 5 декабря.
Для того, чтобы приобрести билеты, необходимо:
Шаг 1. Загрузите или обновите приложение. Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью "Дія.Підпис".
Шаг 2. Найдите отметку "3000" и нажмите "Принять участие" — и вы получите 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия.
Шаг 3. Выберите нужный поезд с пометкой "3000". При бронировании будут использованы километры — они автоматически спишутся с бонусного счета.
Программа "УЗ-3000"
В "Укрзализныце" отметили, что дополнительные средства из бюджета на эту программу выделяться не будут. Решение Правительства предусматривает компенсаторы, чтобы Укрзализныця получила и дополнительный доход, в частности динамическое ценообразование в премиум-сегменте.
Также в I квартале 2026 года должен быть создан механизм, который будет компенсировать разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок.
"Рейсы для первого этапа выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно на поддержку жителей прифронтовых территорий. В дальнейшем в периоды вне горячего сезона Укрзализныця предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы также несколько разгрузить пик", — отметили в "Укрзализныце".
А расстояние в 3000 км выбрано из-за того, что это самый длинный маршрут поезда в Украине — от Запорожья до Ужгорода и обратно. При этом все бонусные километры будут доступны до конца 2026 года.
Напомним, что 1 ноября Владимир Зеленский анонсировал программу транспортной поддержки "УЗ-3000", в рамках которой каждый украинец получит три тысячи километров бесплатных поездок "Укрзализныцей".
Ранее стало известно, что с 14 декабря будет действовать тактовое движение между Киевом и Львовом. Это означает, что поезда на маршруте Киев — Львов — Киев будут ходить каждый час.