Бесплатные билеты на поезд "Укрзализныци": какие маршруты доступны и как получить билеты

"Укрзализныця" сообщила о том, что уже с завтрашнего дня стартует первый этап программы "3000 км по Украине", в рамках которой можно получить бесплатные билеты на поезд.

В декабре инициатива будет работать в тестовом режиме — билеты можно будет получить на поезда, которые идут в прифронтовые регионы. "Укрзалізниця" сообщила, на каких поездах можно будет использовать бесплатные билеты.

Во время тестового периода семьи смогут посетить близких у линии фронта, а жители прифронтовых общин смогут переехать на зимний период в другие регионы.

Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити.

На какие поезда будет действовать программа

На первом этапе программы билеты доступны на 24 поезда:

Відео дня

№101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск),

№103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов,

№109/110 Львов — Николаев,

№115/116 Сумы — Киев,

№121/122 Николаев — Киев,

№127/128 Львов — Запорожье,

№141/142 Ивано-Франковск — Чернигов,

№143/144 Сумы — Рахов,

№39/40 Солотвино — Запорожье,

№45/44 Харьков — Ужгород,

№47/48 Запорожье — Мукачево,

№51/52 Одесса — Запорожье,

№53/54 Днепр — Одесса,

№61/62 Днепр — Ивано-Франковск,

№773/774 Киев — Конотоп,

№87/88 Ковель — Запорожье,

№ 886/888 Фастов — Чернигов,

№895/896 Конотоп — Фастов.

Доступными также есть места в детских купе на рейсах таких поездов:

№15/16 Харьков — Ясиня,

№17/18 Харьков — Ужгород,

№41/42 Днепр — Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков — Киев,

№723/722 Харьков — Киев,

№731/732 Запорожье — Киев.

Как воспользоваться программой

"Укрзализныця" объясняет, что для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо иметь последнюю версию приложения "Укрзализныця". Уже с завтрашнего дня, с 3 декабря, с 10:00 будет доступна возможность оформлять билеты. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в путешествие можно с пятницы 5 декабря.

Для того, чтобы приобрести билеты, необходимо:

Шаг 1. Загрузите или обновите приложение. Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью "Дія.Підпис".

Шаг 2. Найдите отметку "3000" и нажмите "Принять участие" — и вы получите 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия.

Шаг 3. Выберите нужный поезд с пометкой "3000". При бронировании будут использованы километры — они автоматически спишутся с бонусного счета.

Программа "УЗ-3000"

В "Укрзализныце" отметили, что дополнительные средства из бюджета на эту программу выделяться не будут. Решение Правительства предусматривает компенсаторы, чтобы Укрзализныця получила и дополнительный доход, в частности динамическое ценообразование в премиум-сегменте.

Также в I квартале 2026 года должен быть создан механизм, который будет компенсировать разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок.

"Рейсы для первого этапа выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно на поддержку жителей прифронтовых территорий. В дальнейшем в периоды вне горячего сезона Укрзализныця предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы также несколько разгрузить пик", — отметили в "Укрзализныце".

А расстояние в 3000 км выбрано из-за того, что это самый длинный маршрут поезда в Украине — от Запорожья до Ужгорода и обратно. При этом все бонусные километры будут доступны до конца 2026 года.

Напомним, что 1 ноября Владимир Зеленский анонсировал программу транспортной поддержки "УЗ-3000", в рамках которой каждый украинец получит три тысячи километров бесплатных поездок "Укрзализныцей".

Ранее стало известно, что с 14 декабря будет действовать тактовое движение между Киевом и Львовом. Это означает, что поезда на маршруте Киев — Львов — Киев будут ходить каждый час.