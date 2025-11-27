"Укрзализныця" меняет график движения поездов между Киевом и Львовом: детали

В новом графике движения на 2026 год, который заработает 14 декабря этого года, "Укрзализныця" вводит тактовое движение между Киевом и Львовом.

Это означает, что поезда на маршруте Киев — Львов – Киев будут ходить каждый час, объяснили в компании.

По информации "Укрзализныци", большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для "внепикового" периода.

Что такое "тактовое движение"

Тактовое движение – это модель сообщения, при которой поезда отправляются за четким повторяющимся интервалом (например, каждый час).

Подобные графики характерны для Германии, Австрии, Нидерландов и других стран Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине хорошо оттестирована на Kyiv City Express.

"Такая система удобна для пассажиров, ведь она предсказуемая — поезда отправляются каждый час в то же время, а расписание легко запомнить. Для железной дороги модель удобна тем, что позволяет равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и минимизировать пиковые нагрузки", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Ранее компания опровергла прекращение сообщения с некоторыми прифронтовыми регионами. В УЗ заверили, что железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областью не прекращается, несмотря на непростую ситуацию и риски постоянных обстрелов.

Напомним, в "Укрзализныце" рассказывали, почему пассажирам невозможно купить билеты на поезда. При этом с 1 августа билеты на некоторые направления в Укрзализныце начали продавать только через "Дія.Підпис".

Ранее также сообщалось, как перекупщики обходят систему "Укрзализныци" и наживаются на пассажирах.