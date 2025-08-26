Перекупщики обходят систему "Укрзализныци" и наживаются на пассажирах, — Bihus (видео)

"Укрзализныця" усилила борьбу с билетными спекулянтами, блокируя подозрительные аккаунты и вводя дополнительные проверки. Однако перекупщики находят новые способы обхода системы.

Через Telegram возможно приобрести билет на рейс "Укрзализныци". В закрытой группе спекулянты предложили такую "услугу" за 1 000 гривен. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Для поиска билета на международный рейс перекупщики использовали "серую" схему с ботами, которые помогали обойти обязательную верификацию через приложение "Дія". Эта проверка необходима для покупки билетов на международные маршруты.

При этом даже за крупную сумму денег не все покупатели получают билет — спекулянты нередко обманывают украинцев и оставляют их без поездки.

Схемы перекупщиков — что говорят в "Укрзализныце"

В "Укрзализныце" прокомментировали журналистское расследование и раскрыли детали преступной схемы, по которой перекупщики перепродавали железнодорожные билеты через Telegram.

По данным компании, пассажир приобрел билет 24 июля, в первый день начала продаж на выбранную дату. Спекулянт же создал свой аккаунт только 29 июля и сразу активировал функцию автопокупки билетов в приложении "Укрзализныци". Для надежности он также регулярно проверял наличие нужных билетов вручную.

Действия перекупщиков при покупке билета

Когда 6 августа пассажир вернул билет, перекуп забронировал его на 15 минут для проверки, нужен ли он заказчику, а затем самостоятельно выкупил билет на его имя.

В "УЗ" отметили, что учетная запись спекулянта уже заблокирована, а компания обратилась в полицию. Все контакты и материалы, собранные журналистами, будут переданы Национальной полиции Украины для дальнейшего расследования.

Напомним, с 1 августа некоторые билеты Укрзализныци начали продавать только через "Дія.Підпис".

Фокус также писал, что Укрзализныця обновила правила перевозки животных и четко описала требования к "Интерсити+" и другим.