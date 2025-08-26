Перекупники обходять систему "Укрзалізниці" і наживаються на пасажирах, — Bihus (відео)

"Укрзалізниця" посилила боротьбу з квитковими спекулянтами, блокуючи підозрілі акаунти та запроваджуючи додаткові перевірки. Однак перекупники знаходять нові способи обходу системи.

Через Telegram можливо придбати квиток на рейс "Укрзалізниці". У закритій групі спекулянти запропонували таку "послугу" за 1 000 гривень. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Для пошуку квитка на міжнародний рейс перекупники використовували "сіру" схему з ботами, які допомагали обійти обов'язкову верифікацію через застосунок "Дія". Ця перевірка необхідна для купівлі квитків на міжнародні маршрути.

При цьому навіть за велику суму грошей не всі покупці отримують квиток — спекулянти нерідко обманюють українців і залишають їх без поїздки.

Схеми перекупників — що кажуть в "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" прокоментували журналістське розслідування і розкрили деталі злочинної схеми, за якою перекупники перепродували залізничні квитки через Telegram.

За даними компанії, пасажир придбав квиток 24 липня, у перший день початку продажів на обрану дату. Спекулянт же створив свій обліковий запис тільки 29 липня і одразу активував функцію автокупівлі квитків у додатку "Укрзалізниці". Для надійності він також регулярно перевіряв наявність потрібних квитків вручну.

Дії перекупників під час купівлі квитка

Коли 6 серпня пасажир повернув квиток, перекуп забронював його на 15 хвилин для перевірки, чи потрібен він замовнику, а потім самостійно викупив квиток на його ім'я.

В "УЗ" зазначили, що обліковий запис спекулянта вже заблоковано, а компанія звернулася до поліції. Усі контакти та матеріали, зібрані журналістами, будуть передані Національній поліції України для подальшого розслідування.

