Движение поездов в прифронтовых регионах: "Укрзализныця" опровергла приостановку

Железнодорожное сообщение с прифронтовыми Черниговской и Сумской областью не прекращается, несмотря на непростую ситуацию и риски постоянных обстрелов.

На отдельных участках по соображениям безопасности применятся комбинированная логистика — поезда и автобусы, сообщили в "Укрзализныце" в ответ на информацию о приостановке движения в прифронтовых регионах.

"Чтобы не подвергать опасности пассажиров и железнодорожников, придерживаемся протоколов безопасности. Поезда дальнего и пригородного сообщения в Черниговскую и Сумскую области курсируют измененными и комбинированными маршрутами. Если из-за ситуации безопасности поезд не может добраться до конечных станций в регионе — пассажиров доставляем автобусными трансферами", — объяснили в УЗ.

На данный момент такой алгоритм действует для Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина. В качестве примера приведена ситуация в с Нежином. До Носовки курсируют пригородные поезда, а оттуда до Нежина людей уже везут автобусом.

Что касается завтрашних рейсов, то никаких отмен не предвидится, а варианты комбинированной логистики на маршрутах могут быть применены. Вся информация о задержках и изменениях в движении поездов будет обновляться на официальных ресурсах "Укрзализныци".

В компании также попросили людей соблюдать правила безопасности и поездных бригад и работников вокзалов максимально быстро переходить к укрытиям.

"Следующие сутки тоже будут непростыми, однако железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, а железная дорога имеет все необходимые резервные протоколы, резервные локомотивы и сценарии комбинированных трансферов", — заверили пассажиров.

Напомним, сегодня, 9 октября, российские оккупанты ударили по локомотиву на станции Халимоново в Сумской области. Сначала сообщалось, что дрон попал в поезд, однако затем мэр Конотопа Артем Семенихин опроверг информацию.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали прицельно уничтожать локомотивы, чтобы парализовать железнодорожное сообщение в Украине.