"Где написано?": мэр Конотопа опроверг информацию об атаке на поезд с пассажирами

Мэр Конотопа Артем Семенихин, который сообщил об ударе российских войск поезду в районе села Халимоново Черниговской области, опроверг информацию о жертвах.

Related video

Чиновник обратился к СМИ с вопросом, где он говорил о жертвах в своем предыдущем посте об ударе.

"Где здесь написано о жертвах? Где здесь написано, что удар в поезд с людьми? Удар был! Людей успели вывести", – говорится в сообщении.

Он попросил журналистов впредь уточнять информацию только у него перед тем, как что-то писать от его имени.

Семенихин добавил, что удар был рядом с поездом, по соседнему локомотиву, по типу такого, как ранее зафиксирован в Шостке.

Об ударе по железной дороге Семенихин сообщил у себя в Telegram-канале в 13:20.

"Укрзалізниця" опровергла информацию о том, что россияне нанесли удар по пассажирскому поезду в Черниговской области.

"Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности. Просим следить за новостями только на официальных ресурсах "Укрзалізниці", — написала пресс-служба компании.

Позже глава "Укразалізниці" Александр Перцовский написал, что враг продолжает удары с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности, Сумщиной и Черниговщиной, чтобы заблокировать основные маршруты, а также резервные.

По его словам, пассажиров поездов, которые на ехали в Сумы, Конотоп, Шостку доставят автобусами.

В последние недели ВС РФ усилили удары по железнодорожной инфраструктуре. Как писал Сергей "Флеш" Бескрестнов, под прицелом в ближайшее время будут не пассажирские вагоны или товарные составы, а локомотивы, поскольку их намного тяжелее заменить.

Накануне, в ночь на 8 октября оккупанты совершили массированную атаку на Нежин Черниговской области. В результате ударов повреждены железнодорожная инфраструктура, объекты энергетики и складские помещения.

Напомним, российская армия ударила по поездам в Шостке, в результате чего в больницы попали восемь человек, в том числе мать с тремя несовершеннолетними детьми.