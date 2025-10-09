"Де написано?": мер Конотопа спростував інформацію про атаку на поїзд із пасажирами

Мер Конотопа Артем Семеніхін, який повідомив про удар російських військ по поїзду в районі села Халимонове Чернігівської області, спростував інформацію про жертви.

Чиновник звернувся до ЗМІ із запитанням, де він говорив про жертви у своєму попередньому пості про удар.

"Де тут написано про жертви? Де тут написано, що удар у поїзд із людьми? Удар був! Людей встигли вивести", — йдеться в повідомленні.

Він попросив журналістів надалі уточнювати інформацію тільки в нього перед тим, як щось писати від його імені.

Семеніхін додав, що удар був поруч із потягом, по сусідньому локомотиву, на кшталт такого, як раніше зафіксовано в Шостці.

Про удар по залізниці Семеніхін повідомив у себе в Telegram-каналі о 13:20.

"Укрзалізниця" спростувала інформацію про те, що росіяни завдали удару по пасажирському поїзду в Чернігівській області.

"Поширена інформація про потрапляння в пасажирський поїзд на Чернігівщині не відповідає дійсності. Просимо слідкувати за новинами лише на офіційних ресурсах "Укрзалізниці", — написала пресслужба компанії.

Пізніше очільник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський написав, що ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, Сумщиною та Чернігівщиною, щоб заблокувати основні маршрути, а також резервні.

За його словами, пасажирів поїздів, які на їхали до Сум, Конотопа, Шостки доставлять автобусами.

Останніми тижнями ЗС РФ посилили удари по залізничній інфраструктурі. Як писав Сергій "Флеш" Бескрестнов, під прицілом найближчим часом будуть не пасажирські вагони або товарні склади, а локомотиви, оскільки їх набагато важче замінити.

Напередодні, в ніч на 8 жовтня окупанти здійснили масовану атаку на Ніжин Чернігівської області. Унаслідок ударів пошкоджено залізничну інфраструктуру, об'єкти енергетики та складські приміщення.

Нагадаємо, російська армія вдарила по поїздах у Шостці, внаслідок чого до лікарень потрапили восьмеро людей, зокрема мати з трьома неповнолітніми дітьми.