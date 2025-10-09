Рух поїздів у прифронтових регіонах: "Укрзалізниця" спростувала призупинення

Залізничне сполучення з прифронтовими Чернігівською та Сумською областями не припиняється, попри непросту ситуацію і ризики постійних обстрілів.

На окремих ділянках з міркувань безпеки застосовують комбіновану логістику — поїзди й автобуси, повідомили в "Укрзалізниці" у відповідь на інформацію про припинення руху в прифронтових регіонах.

"Щоб не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників, дотримуємося протоколів безпеки. Поїзди далекого та приміського сполучення до Чернігівської та Сумської областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами. Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні — пасажирів доставляємо автобусними трансферами", — пояснили в УЗ.

Наразі такий алгоритм діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки та Ніжина. Як приклад наведено ситуацію з Ніжином. До Носівки курсують приміські поїзди, а звідти до Ніжина людей уже везуть автобусом.

Щодо завтрашніх рейсів, то жодних скасувань не передбачається, а варіанти комбінованої логістики на маршрутах можуть бути застосовані. Уся інформація про затримки та зміни в русі поїздів оновлюватиметься на офіційних ресурсах "Укрзалізниці".

У компанії також попросили людей дотримуватися правил безпеки та поїзних бригад і працівників вокзалів максимально швидко переходити до укриттів.

"Наступна доба теж буде непростою, проте залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів", — запевнили пасажирів.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, російські окупанти вдарили по локомотиву на станції Халимонове в Сумській області. Спочатку повідомлялося, що дрон влучив у потяг, однак потім мер Конотопа Артем Семеніхін спростував інформацію.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ почали прицільно знищувати локомотиви, щоб паралізувати залізничне сполучення в Україні.