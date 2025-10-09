У напрямку Сумської та Чернігівської областей тимчасово призупинено рух поїздів, — ОВА

Ризик повторних обстрілів, а також пошкодження деяких ділянок залізниці змусило владу тимчасово призупинити рух поїздів у прифронтових регіонах.

Через неможливість проїзду це обмеження введено в напрямку Сумської та Чернігівської областей, повідомив голова Сумської військової обласної адміністрації Олег Григоров.

"Пасажири в безпеці. Ми постійно координуємо дії з Укрзалізницею та громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію та допомагати людям", — запевнив він.

Для перевезення людей, які їхали в напрямку Сум, Шостки та Конотопа, задіяно резервний транспорт та автобуси місцевих громад.

"Служби діють злагоджено і відповідально, щоб усі пасажири були в безпеці та дісталися до пунктів призначення", — наголосив Григоров.

Нагадаємо, сьогодні вдень з'явилася інформація про те, що на станції Халимонове в Сумській області ЗС РФ атакували поїзд із людьми. Ці слова приписали меру Конотопа Артему Семеніхіну.

Чиновник спростував слова про удар по пасажирському поїзду і заявив, що люди не постраждали, а атака припала на сусідній локомотив, а також попросив не поширювати неперевірену інформацію.

Голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський написав, що метою атак ЗС РФ є відрізати прифронтові Чернігівську та Сумську області від сполучення з рештою України, і запевнив, що пасажирів буде доправлено до місць призначення іншим транспортом.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував 12 дронами "Шахед" товарний ешелон на перегоні Носівка-Ніжин. Унаслідок ударів зруйновано ділянку колії сполученням Ніжин-Київ.

Окупанти також спрямували безпілотники на залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Полтаві, вдаривши по локомотивному депо, дистанції енергопостачання та тягових підстанціях.