В направлении Сумской и Черниговской областей временно приостановлено движение поездов, – ОВА

Риск повторных обстрелов, а также повреждение некоторых участков железной дороги вынудило власти временно приостановить движение поездов в прифронтовых регионах.

Из-за невозможности проезда это ограничение ведено в направлении Сумской и Черниговской областей, сообщил глава Сумской военной областной администрации Олег Григоров.

"Пассажиры в безопасности. Мы постоянно координируем действия с Укрзализныцей и общинами, чтобы быстро реагировать на ситуацию и помогать людям", – заверил он.

Для перевозки людей, которые ехали в направлении Сум, Шостки и Конотопа, задействованы резервный транспорт и автобусы местных общин.

"Службы действуют слаженно и ответственно, чтобы все пассажиры были в безопасности и добрались до пунктов назначения", – подчеркнул Григоров.

Напомним, сегодня днем появилась информация о том, что на станции Халимоново в Сумской области ВС РФ атаковали поезд с людьми. Эти слова приписали мэру Конотопа Артему Семенихину.

Чиновник опроверг слова об ударе по пассажирскому поезду и заявил, что люди не пострадали, а атака пришлась на соседний локомотив, а также попросил не

распространять непроверенную информацию.

Глава "Укрзализныци" Александр Перцовский написал, что целью атак ВС РФ является отрезать прифронтовые Черниговскую и Сумскую области от сообщения с остальной частью Украины, и заверил, что пассажиры будут доставлены в места назначения другим транспортом.

Ранее сообщалось, что враг атаковал 12 дронами "Шахед" товарный эшелон на перегоне Носовка-Нежин. В результате ударов разрушен участок пути сообщением Нежин-Киев.

Оккупанты также направили беспилотники на железнодорожную инфраструктуру и подвижный состав в Полтаве, ударив по локомотивному депо, дистанции энергоснабжения и тяговых подстанциях.