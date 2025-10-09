В УЗ объяснили цель ударов ВС РФ по железным дорогам в Сумской и Черниговской областях

После очередной серии ударов по железным дорогам в Сумах, Шостке, Конотопе и других станциях в АО "Укрзалізниця" раскрыли тактику действий ВС РФ.

Противник пытается заблокировать основные и резервные маршруты, чтобы обрезать сообщение с прифронтовыми регионами – Черниговской и Сумской областью, заявил глава "УЗ" Александр Перцовский.

Из-за повреждения железнодорожного полотна и локомотивов пассажирам поездов организовывают трансфер в места назначения автобусами.

"Работаем с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, городскими председателями Конотопа, Шостки, Нежина. чтобы оперативно организовывать трансферы", – написал Перцовский в соцсети.

Он призвал пассажиров следить за обновлениями на официальных ресурсах компании "Укрзалізниця".

С наступлением осени ВС РФ усилили удары по объектам "УЗ". Так, В ночь на 17 сентября 2025 года Россия нанесла значительные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Попадание дронов в подстанции и линии электропередач привели к обесточиванию путей, задержкам поездов на Днепровском и Одесском направлениях.

В ночь на 2 октября россияне массированно ударили по депо "Укрзалізниці" в Одессе. Пострадали машинист поезда и житель соседнего дома, на месте атаки вспыхнул пожар.

4 октября российская армия ударила по железнодорожному вокзалу в Шосткинской громаде и попали в пассажирские вагоны поезда сообщения "Шостка-Киев", а также в пригородный поезд.

Локомотив после удара ВС РФ Фото: Александр Перцовский / Facebook

В ночь на 7 октября Россия нанесла массированные удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре в Полтавской и Сумской областях.

В Полтаве пострадали локомотивное депо, дистанция энергоснабжения и тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав, возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. Из-за атаки временно задерживалось движение поездов Харьков-Львов, Львов-Харьков и Краматорск-Львов. Повреждение энергетического объекта оставило без света более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных селах.

Накануне ночью враг применил 12 беспилотников типа "Шахед", которые были направлены по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин. В результате ударов разрушен участок пути сообщением Нежин-Киев.

Напомним, как Россия пытается парализовать украинскую железную дорогу, и почему под прицелом локомотивы.