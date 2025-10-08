Удар в сердце железной дороги: почему Россия бьет по локомотивам и какие будут последствия
Нарушить логистику, создать хаос на украинских железных дорогах, обездвижить страну — вот причины последних целенаправленных ударов врага по депо и локомотивам, пишет блогер Виктор Таран. Россия понимает, насколько важны эти объекты — и поэтому "Укрзализныця" нуждается в особой защите ВСУ.
Россия снова ударила по энергетическим и транспортным артериям Украины. В Полтаве враг попал в локомотивное депо, тяговые подстанции, энергоучасток и административные помещения.
На первый взгляд, очередной эпизод войны на истощение. Но на самом деле удар по Полтаве не случайный. Это крупный железнодорожный узел, который соединяет Восток и Запад, и через который проходит значительная часть военных и гуманитарных грузов.
Именно поэтому удары по локомотивному депо имеют не только символический, но и стратегический смысл. Локомотивы являются узким местом в железнодорожной системе.
Их невозможно быстро заменить. Ведь это сложная техника, которую в Украине производят единицы заводов, и большинство из них расположены на востоке, под угрозой обстрелов.
Уничтожение даже нескольких локомотивов в депо может временно парализовать целые направления. Ведь когда выбывают тяговые машины, некому вести составы. Именно поэтому враг целится не в рельсы, а в сердце железной дороги, в те машины, которые обеспечивают ее движение.Важно
Такие удары имеют непосредственные последствия для военных операций. Через Полтаву проходит один из главных потоков поставок боеприпасов, горючего, запчастей и техники на восточный фронт.
Когда логистика замедляется даже на несколько дней, это влияет на темпы ротаций, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых.
Военные штабы вынуждены перестраивать маршруты, переводить часть транспорта на автоколонны, что повышает риски и расход топлива. Иными словами, удар по локомотивному депо — это не только удар по железнодорожникам, а попытка выбить опору фронта.
Без стабильной железной дороги не работает экономика тыла, но еще важнее — не работает фронтовая логистика, а значит, уменьшается маневренность армии.
Надеюсь, "Укрзализныця" получит надлежащую поддержку от ВСУ для защиты своего подвижного состава. В противном случае фронт ждут тяжелые логистические времена
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно