В августе решится судьба Украины: кому в будущем собираются противостоять США

Related video

Американская военная машина замерла в ожидании — в августе в США будет окончательно подготовлена (а возможно, и представлена) Стратегия национальной обороны.

Это чрезвычайно важный документ, который определяет деятельность Министерства обороны США по обеспечению приоритетов национальной безопасности. Подготовкой Стратегии занимается заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

Колби — внук бывшего директора ЦРУ — является той самой фигурой, которая сплотила вокруг Трампа молодое поколение республиканцев, объединенных ключевым убеждением: главной угрозой национальной безопасности США является именно Китай, а не Россия, а чрезмерная поддержка Украины в конечном итоге "подставляет" Америку под удар. Именно за эту позицию Колби часто критикуют.

В течение последнего месяца Колби активно работает за кулисами, избегая публичной политики, однако именно результаты его работы будут определять будущее мира. Особенно важным для Колби является созданный им в 2019 году аналитический центр The Marathon Initiative, который он основал вместе с бывшим помощником Госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Уэсом Митчеллом.

Они являются единомышленниками, а их идеи близки не только влиятельным сенаторам, но и вице-президенту США Джею Ди Венсу, который, еще будучи сенатором от штата Огайо, сдружился с Митчеллом и Колби.

Пока Колби формирует курс развития американских военных институтов на ближайшие годы, его соратники публикуют программные статьи в ведущих СМИ. Например, в The Washington Post от 2 июля 2025 года Уэс Митчелл так оценил военный потенциал США:

"Две последние Стратегии национальной обороны четко дали понять: США готовы к военному противостоянию только с одним большим соперником. И этим соперником должен быть Китай. Для этого необходимо сократить свои обязательства в Европе и на Ближнем Востоке, желательно без создания неприемлемых рисков на этих театрах боевых действий".

Важно

Пекин готовит саммит с участием Си, Путина и Трампа — СМИ

Отдельное внимание вызывают и слова Митчелла об уменьшении участия США в событиях на Ближнем Востоке. "Худшее, что США могли бы сделать сейчас — это начать политику изменения режима в Иране, за которую выступают некоторые круги. Вместо этого им следует сосредоточиться на узкой цели — уничтожении ядерного потенциала Ирана. Кроме того, США должны противостоять призывам к расширению постоянного военного присутствия в регионе и как можно быстрее начать вывод войск".

Митчелл высказывает свое мнение относительно вероятных мотивов администрации США:

"Как на Ближнем Востоке, так и в Европе, цель заключается не в разрешении кризисов, а в их отсрочке настолько, чтобы США и их союзники смогли вернуть контроль над временем. Все сводится к тому, чтобы уменьшить вероятность крупномасштабных интервенций, подобных тем, которые в прошлом стоили нам столько крови и ресурсов. Главная цель — это дать время и ресурсы Соединенным Штатам, чтобы получить возможность сосредоточиться и силами, и вниманием на Китае".

В завершение Митчелл поделился инсайдом об изменении американской внешней политики: "Как на Ближнем Востоке, так и в Европе, нашим союзникам придется самостоятельно противостоять ближайшим соперникам без активного участия США. А вот в Азии, учитывая мощь Китая, Соединенным Штатам придется взять на себя основное бремя. Смена усилий не заменит усиление оборонно-промышленной базы США. Но пока это не будет реализовано, лучшая стратегия для Америки — это разумно использовать свои значительные, но все же ограниченные ресурсы, чтобы избежать войны сразу в трех регионах".

Поэтому напоследок напомним вчерашние слова Трампа о желании США "выйти из Украины". Трамп не лукавил.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно