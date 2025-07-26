Patriot на горизонте: сколько на самом деле систем ПВО получит Украина и когда

Украина в ожидании обещанных Patriot от США. Тем временем Германия готова передать пять батарей из своих запасов — часть из них Украина может получить уже до конца 2025 года. Фокус выяснил, сколько пусковых установок реально поступит, каковы условия поставки, и почему этого пока недостаточно для надежной защиты неба.

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля заявил, что Украина имеет средства на три системы Patriot от США, еще две профинансирует Германия, одну — Норвегия. В целом, по его словам, стране нужно 10 систем. Зеленский отметил работу с партнерами, в частности Нидерландами, по ракетам и лицензиям на производство ПВО.

"Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка, производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения", — отметил Зеленский.

До этого президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля пообещал Украине оружие на "миллиарды долларов" за счет стран-членов НАТО. Среди них — 17 систем Patriot.

Условием предоставления нового вооружения стало то, что страны Европы будут компенсировать США расходы на вооружение для Украины. До этого, 2 июля, стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц договорился с министром обороны США Питом Хегсетом о покупке Украине двух дополнительных установок Patriot.

Сколько Patriot получит Украина и когда

По словам военного эксперта Романа Свитана, Германия планирует передать Украине пять батарей Patriot, каждая из которых включает три пусковые установки. Это были ранее заказанные Швейцарией батареи, которые вне очереди будут переданы Украине. Такая система разработана из-за того, что очередь на получение Patriot стоит годами из многих стран мира.

Это означает, что в целом Украина в ближайшие годы получит 15 пусковых установок, пять локаторов, пять систем управления и дополнительно две запасные пусковые установки. Однако поставки этих систем, вероятно, начнутся только в следующем году, поскольку Германия получает свои Patriot с весны 2026 года. Соответственно, Украина может рассчитывать на эти системы только после этого периода.

Свитан также отметил, что есть возможность ускорить процесс благодаря Германии, которая может передать Украине две батареи Patriot еще до конца текущего года. Это станет временным решением, которое будет финансироваться за счет будущего пополнения американских запасов. Таким образом, до конца 2025 года Украина может получить две системы Patriot, а в течение 2026 года — еще пять. Эксперт подчеркнул, что это лишь предварительные планы, и сроки могут зависеть от политических решений и логистики.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал Фокусу, что в каждую будущую батарею ПВО входит радар, пункт управления, дизельный генератор и пусковые установки, и именно полный комплекс обеспечивает эффективность системы.

Важнейшим элементом батареи Patriot является радар, который стоит примерно 60-70 миллионов долларов. Без него система не может функционировать, ведь радар обнаруживает цель, отслеживает ее траекторию и, в зависимости от типа ракеты, обеспечивает подсветку цели во время пуска или в течение всего полета. Второй ключевой компонент — пункт управления, который Нарожный сравнивает с морским контейнером, наполненным серверами.

"Эта компьютерная система выполняет сложные вычисления, определяя траекторию цели и координируя работу всей батареи. Питание обеспечивает дизельный генератор мощностью 200 кВт. Наконец, батарея включает пусковые установки — обычно восемь, хотя в некоторых конфигурациях их может быть четыре", — добавил эксперт.

Нарожный отметил, что передача только пусковых установок без других компонентов имеет ограниченную ценность. Для эффективной работы нужен полный комплекс, ведь отдельные элементы, такие как пусковые установки, не способны самостоятельно выполнять задачи противовоздушной обороны. Он также отметил, что некоторые системы Patriot, которые уже есть в Украине, получили повреждения из-за российских атак, в частности от дронов и ракет. Для защиты от обломков украинские производители даже разработали специальные стальные плиты для укрепления этих систем.

Patriot для Украины: насколько быстро могут быть переданы Украине ПВО

По информации эксперта, Германия готова передать 5 батарей из своих 9. Поставки Patriot для Украины стали возможными благодаря скоординированным усилиям союзников. Нарожный пояснил, что США изменили очередность поставок, отдав приоритет Германии перед Швейцарией. Таким образом, Германия снимает пять батарей со своих складов или боевого дежурства, передает их Украине, а взамен получит новые системы от производителя. Это позволяет Украине быстрее получить необходимое вооружение, но в то же время создает пробел в обороне Германии, ведь страна теряет более половины своих Patriot.

Преимущество передачи старых Patriot Украине заключается в потенциально быстрых сроках поставки. Поскольку системы Patriot смонтированы на базе грузовиков, их транспортировка в Украину является логистически несложной задачей. По словам Нарожного, это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от таможенных процедур и других организационных вопросов. Грузовики с батареями могут просто выехать из Германии и прибыть в Украину, что значительно упрощает процесс.

Однако есть и существенные недостатки. Батареи, которые передает Германия, являются относительно старыми, ведь поставлялись в немецкую армию много лет назад. Техника, в частности грузовики, на которых смонтированы эти системы, может иметь возраст 20-30 лет. Запчасти к таким машинам уже не производятся, что затрудняет их ремонт в случае поломок. Хотя сами системы Patriot модернизировались, их техническое состояние может быть не идеальным по сравнению с новыми батареями, которые Германия получит от производителя для замены переданных Украине.

Patriot в Украине: хватит ли 5 батарей для защиты от российского террора

На вопрос, достаточно ли пяти батарей Patriot для защиты украинского неба, Роман Свитан ответил категорически: этого мало.

"Для эффективной защиты ключевых областных центов, где компактно проживает большое количество населения, а также важных инфраструктурных объектов, Украине нужно не менее 50 батарей Patriot. Пять батарей, которые планируется поставить, способны защитить лишь несколько крупных городов, таких как Днепр или Одесса, но не обеспечат полноценного прикрытия всей страны", — подчеркнул Фокусу эксперт.

Павел Нарожный считает, что пять батарей Patriot значительно усилят противовоздушную оборону Украины, позволяя эффективно противостоять баллистическим и крылатым ракетам.

"С этими пятью батареями мы сможем полностью закрыть все вопросы относительно баллистических и крылатых ракет над небом Украины", — считает эксперт.

Patriot или альтернативный подход: как противодействовать российской баллистике

По мнению Свитана, оптимальным решением для сдерживания российских баллистических атак является создание собственной баллистической программы. Украине нужны ракеты, способные долетать до Москвы, чтобы иметь возможность отвечать на удары врага. Эксперт предлагает концепцию "зеркальных ударов": на каждую атаку по Украине должен приходиться ответ в виде десяти ракет, направленных на стратегические цели в России, в частности на Кремль. По его словам, только такой подход может заставить Россию прекратить баллистические атаки и запросить перемирие.

"Украина уже несколько лет подряд анонсирует создание собственной баллистической программы, но реальных результатов пока нет. Кроме анонсов, ничего не видно. Это остается серьезным вызовом для украинской оборонной промышленности, ведь без собственного наступательного оружия страна вынуждена полагаться исключительно на оборонительные системы, такие как Patriot", — отметил военный эксперт.

Напомним, украинские инженеры из проекта ODIN разработали комплекс Antishaheed для борьбы с вражескими дронами. Однако среди экспертов ведутся дискуссии о целесообразности массового применения этой системы.

Также Фокус писал, что массированная атака на Киев 10 июля обошлась РФ в 120 млн долл. Кремль сокращает соцвыплаты, печатает рубли и исчерпывает резервы, чтобы продолжить войну. Мы исследовали, сколько еще Россия сможет финансировать агрессию и почему экономический крах неизбежен.