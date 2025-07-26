Patriot на горизонті: скільки насправді систем ППО отримає Україна і коли

Україна в очікуванні обіцяних Patriot від США. Тим часом Німеччина готова передати п’ять батарей зі своїх запасів — частину з них Україна може отримати вже до кінця 2025 року. Фокус з’ясував, скільки пускових установок реально надійде, які умови постачання, і чому цього поки що недостатньо для надійного захисту неба.

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня заявив, що Україна має кошти на три системи Patriot від США, ще дві профінансує Німеччина, одну — Норвегія. Загалом, за його словами, країні потрібно 10 систем. Зеленський наголосив на роботі з партнерами, зокрема Нідерландами, щодо ракет і ліцензій на виробництво ППО.

"Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з’являється майданчик, виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини", — зазначив Зеленський.

До цього президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня пообіцяв Україні зброю на "мільярди доларів" за рахунок країн-членів НАТО. Серед них — 17 систем Patriot.

Умовою надання нового озброєння стало те, що країни Європи будуть компенсувати США витрати на озброєння для України. До цього, 2 липня, стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовився з міністром оборони США Пітом Хеґсетом щодо купівлі Україні дві додаткові установки Patriot.

Скільки Patriot отримає Україна та коли

За словами військового експерта Романа Світана, Німеччина планує передати Україні п’ять батарей Patriot, кожна з яких включає три пускові установки. Це були раніше замовлені Швейцарією батареї, які позачергово будуть передані Україні. Така система розроблена через те, що черга на отримання Patriot стоїть роками з багатьох країн світу.

Це означає, що загалом Україна у найближчі роки отримає 15 пускових установок, п’ять локаторів, п’ять систем управління та додатково дві запасні пускові установки. Проте постачання цих систем, ймовірно, розпочнеться лише наступного року, оскільки Німеччина отримує свої Patriot із весни 2026 року. Відповідно, Україна може розраховувати на ці системи лише після цього періоду.

Світан також зазначив, що є можливість прискорити процес завдяки Німеччині, яка може передати Україні дві батареї Patriot ще до кінця поточного року. Це стане тимчасовим рішенням, яке фінансуватиметься за рахунок майбутнього поповнення американських запасів. Таким чином, до кінця 2025 року Україна може отримати дві системи Patriot, а протягом 2026 року — ще п’ять. Експерт підкреслив, що це лише попередні плани, і терміни можуть залежати від політичних рішень та логістики.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів Фокусу, що у кожну майбутню батарею ППО входить радар, пункт управління, дизельний генератор та пускові установки, і саме повний комплекс забезпечує ефективність системи.

Найважливішим елементом батареї Patriot є радар, який коштує приблизно 60–70 мільйонів доларів. Без нього система не може функціонувати, адже радар виявляє ціль, відстежує її траєкторію та, залежно від типу ракети, забезпечує підсвітку цілі під час пуску або протягом усього польоту. Другий ключовий компонент — пункт управління, який Нарожний порівнює з морським контейнером, наповненим серверами.

"Ця комп’ютерна система виконує складні обчислення, визначаючи траєкторію цілі та координуючи роботу всієї батареї. Живлення забезпечує дизельний генератор потужністю 200 кВт. Нарешті, батарея включає пускові установки — зазвичай вісім, хоча в деяких конфігураціях їх може бути чотири", — додав експерт.

Нарожний наголосив, що передача лише пускових установок без інших компонентів має обмежену цінність. Для ефективної роботи потрібен повний комплекс, адже окремі елементи, такі як пускові установки, не здатні самостійно виконувати завдання протиповітряної оборони. Він також зазначив, що деякі системи Patriot, які вже є в Україні, зазнали пошкоджень через російські атаки, зокрема від дронів і ракет. Для захисту від уламків українські виробники навіть розробили спеціальні сталеві плити для укріплення цих систем.

Patriot для України: наскільки швидко можуть бути передані Україні ППО

За інформацією експерта, Німеччина готова передати 5 батарей зі своїх 9. Поставки Patriot для України стали можливими завдяки скоординованим зусиллям союзників. Нарожний пояснив, що США змінили черговість поставок, віддавши пріоритет Німеччині перед Швейцарією. Таким чином, Німеччина знімає п’ять батарей зі своїх складів або бойового чергування, передає їх Україні, а натомість отримає нові системи від виробника. Це дозволяє Україні швидше отримати необхідне озброєння, але водночас створює прогалину в обороні Німеччини, адже країна втрачає більше половини своїх Patriot.

Перевага передачі старих Patriot Україні полягає в потенційно швидких термінах поставки. Оскільки системи Patriot змонтовані на базі вантажівок, їх транспортування до України є логістично нескладним завданням. За словами Нарожного, це може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від митних процедур та інших організаційних питань. Вантажівки з батареями можуть просто виїхати з Німеччини та прибути до України, що значно спрощує процес.

Проте є й суттєві недоліки. Батареї, які передає Німеччина, є відносно старими, адже постачалися до німецької армії багато років тому. Техніка, зокрема вантажівки, на яких змонтовані ці системи, може мати вік 20–30 років. Запчастини до таких машин уже не виробляються, що ускладнює їхній ремонт у разі поломок. Хоча самі системи Patriot модернізувалися, їхній технічний стан може бути не ідеальним порівняно з новими батареями, які Німеччина отримає від виробника для заміни переданих Україні.

Patriot в Україні: чи вистачить 5 батарей для захисту від російського терору

На запитання, чи достатньо п’яти батарей Patriot для захисту українського неба, Роман Світан відповів категорично: цього замало.

"Для ефективного захисту ключових обласних центів, де компактно проживає велика кількість населення, а також важливих інфраструктурних об’єктів, Україні потрібно щонайменше 50 батарей Patriot. П’ять батарей, які планується поставити, здатні захистити лише кілька великих міст, таких як Дніпро чи Одеса, але не забезпечать повноцінного прикриття всієї країни", — підкреслив Фокусу експерт.

Павло Нарожний вважає, що п’ять батарей Patriot значно посилять протиповітряну оборону України, дозволяючи ефективно протистояти балістичним і крилатим ракетам.

"З цими п'яти батареями ми зможемо повністю закрити усі питання стосовно балістичних і крилатих ракет над небом України", — вважає експерт.

Patriot або альтернативний підхід: як протидіяти російській балістиці

На думку Світана, оптимальним рішенням для стримування російських балістичних атак є створення власної балістичної програми. Україні потрібні ракети, здатні долітати до Москви, щоб мати можливість відповідати на удари ворога. Експерт пропонує концепцію "дзеркальних ударів": на кожну атаку по Україні має припадати відповідь у вигляді десяти ракет, спрямованих на стратегічні цілі в Росії, зокрема на Кремль. За його словами, лише такий підхід може змусити Росію припинити балістичні атаки та запросити перемир’я.

"Україна вже кілька років поспіль анонсує створення власної балістичної програми, але реальних результатів поки що немає. Крім анонсів, нічого не видно. Це залишається серйозним викликом для української оборонної промисловості, адже без власної наступальної зброї країна змушена покладатися виключно на оборонні системи, такі як Patriot", — зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, українські інженери з проєкту ODIN розробили комплекс Antishaheed для боротьби с ворожими дронами. Однак серед експертів точаться дискусії щодо доцільності масового застосування цієї системи.

Також Фокус писав, що масована атака на Київ 10 липня обійшлася РФ у 120 млн дол. Кремль скорочує соцвиплати, друкує рублі та вичерпує резерви, щоб продовжити війну. Ми дослідили, скільки ще Росія зможе фінансувати агресію та чому економічний крах неминучий.