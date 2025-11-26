Дипстрайки, разведка, Миндичгейт: почему Буданов стал главным переговорщиком от Украины

В составе переговорной группы секретаря армии США Дэна Дрисколла в Абу-Даби есть начальник ГУР Буданов, который является членом переговорной группы от украинской стороны.

Я уже писал о роли Буданова во время переговоров в Женеве. Поэтому хорошо, что он сейчас есть и в этом важном для Украины переговорном процессе.

Почему так? Ну потому что, вероятно, руководитель ГУР является едва ли не самой авторитетной для американских представителей фигурой среди всей украинской делегации.

Кроме того, он постоянно сотрудничает с американцами, а значит, они в нем видят надежного переговорщика.

Ну и, пожалуй, самое главное. Он не связан с коррупцией, "миндичгейтами" (напомню, на пленках, вероятно, есть голоса Ермака и Умерова) и именно поэтому американцы выбрали его для встречи с их посланником Дрисколлом.

Несмотря на всю сложность переговоров и "качели" в позиции Трампа и администрации Белого Дома, необходимо сохранить рабочие отношения с американцами по сотрудничеству в военно-оборонной тематике.

Речь об обмене разведданными и других направлениях, о которых мы можем только догадываться. Но о которых знает больше всех именно Буданов. Это — еще одна причина, почему именно он является фронтменом в переговорах с американской стороной. Украине важно сохранить баланс в отстаивании своих интересов по условиям переговоров и возможностях продолжения эффективно обороняться в ответ.

Дрисколл, Буданов и обновленный мирный план США: детали встречи в Абу-Даби

Третий момент. Буданов напрямую задействован и формирует "украинские экономические санкции" против России — удары по военным и инфраструктурным объектам России. И эти удары влияют не только на мощь России, но и на мировые рынки и макроэкономику. Это — также одна из причин, почему американцы встречаются именно с ним. Он владеет всей картиной относительно дипстрайков и возможностей Украины в этом. К слову, в ночь между Женевой и Абу-Даби ряд регионов России чувствовал себя очень уязвимо от украинских дальнобойных средств. Вот и причина, почему именно с Будановым следует это обсуждать.

Есть и важный четвертый момент — это гуманитарная миссия Координационного штаба по обращению с военнопленными, который возглавляет Буданов. ОАЭ является одним из ключевых и эффективных посредников по обмену пленными между Украиной и Россией, а следовательно, возвращение украинских пленных из российского плена. За что мы должны быть очень благодарны Эмиратам.

Буданов — на постоянном контакте и в сотрудничестве с ними в этой его гуманитарной миссии. Поэтому для переговоров в Абу-Даби релевантным и авторитетным является именно Буданов.

Исходя из этого, роль Буданова в украинской переговорной группе является ключевой.

Конечно, пока не известно, чем закончатся эти переговоры и на какой результат для Украины удастся выйти. Есть российская сторона со своей позицией и своей, как всегда, грязной переговорной игрой и целями.

Вероятно, они имитируют переговорный процесс для того, чтобы затянуть переговоры и одновременно не выпадать из международного дискурса как государство-варвар. Об этом говорят их вчерашние публичные заявления о несогласии с украинско-европейскими пунктами договоренностей. Это станет понятно со временем.

Лавров уже получил пункты мирного плана, на которые соглашается украинская сторона. Поэтому ждем их реакцию и результаты переговоров.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

