Пекин дает деньги на убийство украинцев: что означает открытие китайского финансового рынка для РФ

Related video

Financial Times описывает, как Китай в очередной раз пытается спасти Россию от поражения.

Так вот, Китай объявил, что позволит российским энергетическим гигантам выпускать так называемые "панда-бонды"

Это такие облигации в юанях, которые смогут покупать китайские инвесторы. Это облегчит для российских компаний доступ к деньгам и впервые за время полномасштабной войны откроет для них внутренний финансовый рынок Китая.

На первый взгляд, новость не катастрофическая, потому что глобально это не спасет российскую экономику.

Но сам тренд очень опасен.

Почему? Ну потому что в 2022 году американские и европейские санкции закрыли российским заемщикам путь к мировым финансовым рынкам. Китайские банки тогда остерегались работать напрямую с Москвой, чтобы не попасть под вторичные санкции.

Сегодня же Китай все меньше боится ограничений, а юань становится ключевым инструментом поддержки подсанкционной российской экономики.

По факту, они финансируют убийство украинцев.

Важно

Миллионы на войну против Украины: Китай начнет покупать еще больше дешевой нефти у РФ

Пока что разрешения на выпуск "панда-бондов" ограничены. Китайцы не хотят откровенно подставляться.

Но уже рассматривают варианты, как помочь, например, "Росатому", который до сих пор не под международными санкциями.

Вопрос в том, сколько реально средств Россия сможет привлечь. Дефицит бюджета РФ за первое полугодие 2025 года составил 4,9 трлн рублей ($61 млрд). В Фонде нацблагосостояния на конец 2024-го оставалось менее $50 млрд — этого уже не хватит даже на покрытие дыры.

Чтобы уменьшить дефицит, Россия планирует резать невоенные расходы. В частности, субсидии футбольным клубам, убыточным санаториям и тому подобное. Это даст максимум $25 млрд экономии или меньше половины нужного.

Для сравнения: когда "Русал" в последний раз выпускал "панда-бонды" в 2017-м, он привлек лишь $210 млн. Это копейки в масштабах нынешних потребностей Кремля.

Но главное в этой истории другое. Факт того, что Китай ищет способы поддержать российскую экономику юанем, подтверждает простую истину.

Китай был и остается союзником России и врагом Украины. И все в Украине, кто до сих пор верит в "дружбу с Пекином" и рассказывает все эти годы, что Китай нам большие друзья, чем условные "англо-саксы", или наивные дураки, или сознательные враги. Такие, как россияне.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно