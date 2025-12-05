Деньги есть, но не для ВСУ: почему депутаты и Кабмин отобрали 160 миллиардов гривен у армии

Почему в бюджете-2026 по факту Правительство и депутаты заложили меньше средств на ВСУ по сравнению с 2025?

Давайте разбираться.

Бравурные заявления, что расходы на ВСУ увеличены и составят примерно 2,8 трлн грн, не должны вас обманывать. На самом деле картина гораздо хуже.

Особенно если сравнить ее с фактическими расходами 2025 года, картина иная.

Напомню, что в 2025 году бюджет на оборону был несколько раз дополнительно увеличен парламентом. Поэтому общий объем финансирования составил около 2,96 трлн грн.

2025 год: ≈ 2,96 трлн грн (после дофинансирования);

2026 год: ≈ 2,8 трлн грн (утвержденная сумма);

разница: 160 млрд грн.

Відео дня

То есть фактические расходы на ВСУ были выше примерно на 160 млрд грн, чем заложено на 2026 год.

И это расчет без учета инфляции. Если ее учесть, то реальная разница становится еще больше, а покупательная способность бюджета 2026 года фактически меньше, чем кажется на бумаге.

Важно

Бюджет-2026: зарплаты депутатов повысили на 120 тыс. грн, а для военных "денег не нашлось"

Но хуже всего — это то, что реальное денежное обеспечение военнослужащих, начиная с 2023 года, упало более чем на 25%.

На четвертый год полномасштабного вторжения солдат получает 20.000 грн, а офицер — 30.000 грн.

На этом фоне Россия объявляет очередное увеличение своих военных расходов около 38-40 % общего федерального бюджета. Враг наращивает производство боеприпасов и ракет и продолжает инвестировать в долгосрочную милитаризацию. Повышает денежное обеспечение своему личному составу.

Получается парадокс. В тот момент, когда противник переходит в режим "экономики войны", мы де-факто сокращаем оборонные расходы относительно предыдущего года.

Это создает стратегический дисбаланс, который необходимо осознать и обсуждать. Потому что если на государственном уровне не поймут, что нам надо начинать строить экономику войны, это приведет к катастрофе на фронте.

P.S. деньги в бюджете есть — просто надо убрать популистские и нерациональные расходы, которые оставили в бюджете Ермак и его друзья.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно