Деньги есть, но не для ВСУ: почему депутаты и Кабмин отобрали 160 миллиардов гривен у армии
Новый бюджет, в котором военные расходы фактически сократили на 160 миллиардов гривен — путь к катастрофе на фронте, заявляет блогер Виктор Таран. Это выглядит как минимум странно на фоне того, что Россия, наоборот, увеличивает свои военные расходы.
Почему в бюджете-2026 по факту Правительство и депутаты заложили меньше средств на ВСУ по сравнению с 2025?
Давайте разбираться.
Бравурные заявления, что расходы на ВСУ увеличены и составят примерно 2,8 трлн грн, не должны вас обманывать. На самом деле картина гораздо хуже.
Особенно если сравнить ее с фактическими расходами 2025 года, картина иная.
Напомню, что в 2025 году бюджет на оборону был несколько раз дополнительно увеличен парламентом. Поэтому общий объем финансирования составил около 2,96 трлн грн.
- 2025 год: ≈ 2,96 трлн грн (после дофинансирования);
- 2026 год: ≈ 2,8 трлн грн (утвержденная сумма);
- разница: 160 млрд грн.
То есть фактические расходы на ВСУ были выше примерно на 160 млрд грн, чем заложено на 2026 год.
И это расчет без учета инфляции. Если ее учесть, то реальная разница становится еще больше, а покупательная способность бюджета 2026 года фактически меньше, чем кажется на бумаге.Важно
Но хуже всего — это то, что реальное денежное обеспечение военнослужащих, начиная с 2023 года, упало более чем на 25%.
На четвертый год полномасштабного вторжения солдат получает 20.000 грн, а офицер — 30.000 грн.
На этом фоне Россия объявляет очередное увеличение своих военных расходов около 38-40 % общего федерального бюджета. Враг наращивает производство боеприпасов и ракет и продолжает инвестировать в долгосрочную милитаризацию. Повышает денежное обеспечение своему личному составу.
Получается парадокс. В тот момент, когда противник переходит в режим "экономики войны", мы де-факто сокращаем оборонные расходы относительно предыдущего года.
Это создает стратегический дисбаланс, который необходимо осознать и обсуждать. Потому что если на государственном уровне не поймут, что нам надо начинать строить экономику войны, это приведет к катастрофе на фронте.
P.S. деньги в бюджете есть — просто надо убрать популистские и нерациональные расходы, которые оставили в бюджете Ермак и его друзья.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно