Украинскими делами займется ФБР США: как операция "Мидас" становится международной и бьет по Киеву

На наличности, которую НАБУ и САП изъяли во время масштабной антикоррупционной операции, — американские печати. А это означает, отмечает блогер Виктор Таран, что операция "Мидас" переходит на международный уровень и становится политическим оружием в руках США, в том числе — и в отношении будущих выборов в Украине.

Операция "Мидас" или почему доллары со штампами ФРС важнее, чем кажется

НАБУ и САП показали наличные, изъятые во время масштабной антикоррупционной операции.

Пачки долларов — обычная вещь для таких дел. Но на этот раз на них печати Федеральной резервной системы США. То есть это не деньги из обращения, а банкноты, прошедшие через официальные американские финансовые каналы.

Именно этот штамп меняет уровень игры. Потому что если подтвердится, что средства были нелегально вывезены с территории США или прошли через американские банки, то дело автоматически переходит в международную плоскость.

Это означает потенциальное привлечение ФБР и департамента юстиции США. А любое подтверждение незаконного перемещения долларов создает основания для уголовного расследования уже в юрисдикции Соединенных Штатов.

Сейчас операция "Мидас" — это уже больше, чем очередное уголовное производство против топ-чиновников. Здесь уже речь идет о втягивании высшего политического руководства в международный скандал.

А значит, это может быть прямым сигналом/намеком руководству страны. В том числе относительно будущего (не)участия в предстоящих президентских выборах.

Тогда очень интересно не только, кто именно этот намек сделал, но и то, услышали ли его. И, конечно, как будут реагировать те, кому сделали намек. В том числе на следующие аудио записи, которые, более чем убежден, очень скоро появятся.

Наблюдаем.

