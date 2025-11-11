Українськими справами займеться ФБР США: як операція "Мідас" стає міжнародною і б'є по Києву

На готівці, яку НАБУ і САП вилучили під час масштабної антикорупційної операції, — американські печатки. А це означає, зазначає блогер Віктор Таран, що операція «Мідас» переходить на міжнародний рівень і стає політичною зброєю в руках США, в тому числі — і щодо майбутніх виборів в Україні.

Операція "Мідас" або чому долари зі штампами ФРС важливіше, ніж здається

НАБУ та САП показали готівку, вилучену під час масштабної антикорупційної операції.

Пачки доларів — звичайна річ для таких справ. Але цього разу на них печатки Федеральної резервної системи США. Тобто це не гроші з обігу, а банкноти, що пройшли через офіційні американські фінансові канали.

Саме цей штамп змінює рівень гри. Бо якщо підтвердиться, що кошти були нелегально вивезені з території США або пройшли через американські банки, то справа автоматично переходить у міжнародну площину.

Це означає потенційне залучення ФБР і департаменту юстиції США. А будь-яке підтвердження незаконного переміщення доларів створює підстави для кримінального розслідування вже в юрисдикції Сполучених Штатів.

Наразі операція "Мідас" — це вже більше, ніж чергове кримінальне провадження проти топ-посадовців. Тут вже мова йде про втягнення вищого політичного керівництва у міжнародний скандал.

А отже, це може бути прямим сигналом/натяком керівництву країни. У тому числі щодо майбутньої (не)участі у майбутніх президентських виборах.

Тоді дуже цікаво не лише, хто саме цей натяк зробив, але і те, чи його почули. І, звісно, як реагуватимуть ті кому зробили натяк. У тому числі на наступні аудіо записи, які, більш ніж переконаний, дуже скоро зʼявляться.

Спостерігаймо.

