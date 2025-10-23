140 миллиардов евро — Украине: откроет ли сегодня ЕС доступ к замороженным активам РФ

ЕС готовит новый удар по "священным" резервам Кремля.

После массированного ракетного удара хочется немного позитивных новостей. И они есть.

Бельгия вдруг передумала быть адвокатом и депозитарием российских денег и наконец (!) сняла возражения против механизма передачи Украине €140 миллиардов российских замороженных активов.

Ранее Брюссель боялся, что все судебные претензии лягут именно на него, ведь активы лежат в Euroclear. Но Еврокомиссия пообещала "юридический зонтик". Да и другие страны ЕС согласились разделить риски.

Если в четверг лидеры ЕС дадут "зеленый свет", процесс запустят немедленно.

Передавать деньги напрямую не будут. Вместо этого планируют финансовую схему: под замороженные активы выпустят облигации под 0%. А вот полученные средства пойдут Украине.

Первые выплаты ожидаются уже в 2026 году. Очень вовремя, чтобы латать бюджетные дыры.

Интересная деталь, даже Европейский центральный банк, который годами умолял "не трогать" российские деньги, теперь вдруг "прозрел". Похоже, страх перед Трампом и его то ли "дружбой" с Путиным, то ли "бессилием" против россиян действует лучше любых экономических аргументов.

Орбан и Фицо на этот раз не смогут испортить праздник, поскольку решение не требует единодушия.

Что ж, очень хорошо что на четвертом году полномасштабного вторжения Европа наконец поняла, что деньги Путина лучше всего работают тогда, когда они работают на Украину.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

