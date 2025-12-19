Перехватчики без людей не летают: почему в Украине нарастили производство дронов, но забыли о подготовке операторов

Минобороны отчиталось, что передает в войска в среднем почти 950 дронов-перехватчиков в сутки.

Конечно, это хорошо. Но есть одно "но". Мы и дальше видим, как "шахеды" терроризируют нашу страну. Люди, в чем причина?

Ключевая причина в том, что те, кто принимают решения, забывают одну простую истину — летают не дроны. Дронами управляют операторы. А чтобы правильно управлять дроном, который летит ночью со скоростью более 300 км в час, нужно долго и усердно учить такого специалиста.

А с этим у нас проблемы. Так вот, если не решить вопрос с подготовкой операторов перехватчиков, то все эти дроны, о которых рапортует МО, будут лежать на складах. Потому что не будет специалистов, которые будут способны ими пользоваться

Відео дня

Но кажется, Минобороны это не волнует.

Вот и получается, что половинчатое решение лишь наращивания поставок противошахедных средств по факту не позволяет усилить защиту от дронового террора.

И ПВО и в дальнейшем вынуждена тратить свой драгоценный ресурс на "шахеды", не оставляя сил для перехвата крылатых ракет.

Надеюсь, Минобороны решит эту проблему и наконец начнет масштабировать решения, которые позволят защищать жизни наших людей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно