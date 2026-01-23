Конец эры дронов на оптоволокне: как американская система может навсегда изменить войну

"Эра оптоволоконных дронов завершается?"

Интересные новости пришли из Америки. Они могут потенциально повлиять на дальнейшую "дроновую войну." США впервые успешно поразили оптоволоконный дрон — цель, которая до недавнего времени считалась почти неуязвимой для РЭБ.

Американская компания Epirus сообщила о важном прорыве в сфере противодействия беспилотникам. Ее микроволновая система Leonidas впервые поразила беспилотник с оптоволоконным управлением — одну из самых сложных целей для современных средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее комплекс уже демонстрировал способность поражать рой из 49 дронов, однако новое испытание стало принципиально важным. В декабре 2025 года на закрытом полигоне Армии США система вывела из строя оптоволоконный БПЛА, лишив его управления и вызвав неконтролируемое падение.

Оптоволоконные дроны, которые сейчас широко применяются, в том числе на украинском театре боевых действий, не используют радиоканалы управления. Сигнал передается по тонкому оптоволоконному кабелю, что делает такие аппараты крайне сложными для обнаружения и подавления.

В докладе Армии США еще в 2024 году эти дроны были названы "одной из главных угроз для систем ПВО и борьбы с БПЛА".

Генеральный директор Epirus отметил, что массовое распространение оптоволоконных БПЛА стало переломным моментом в эволюции беспилотной войны и обнажило серьезный разрыв в противодроновой обороне. И именно этот разрыв призвана закрыть система Leonidas.

В 2025 году Epirus получила контракт на $43,5 млн на поставку двух систем Leonidas второго поколения. Ключевые характеристики:

дальность поражения более чем в 2 раза выше, чем у первой версии;

рост мощности — на 30%;

встроенные высокоэнергетические батареи;

меньшая зависимость от внешнего электропитания.

Система может устанавливаться на:

бронемашины Stryker 8×8;

легкие тактические автомобили;

другие мобильные платформы.

Ну что же, радуемся этой новости и ждем эти системы в Украине.

