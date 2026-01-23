Конец эры дронов на оптоволокне: как американская система может навсегда изменить войну
В войне дронов наметился коренной поворот, который может выбить из рук России важнейший козырь — оптоволоконные БПЛА. Военнослужащий ВСУ Виктор Таран рассказывает об испытаниях в США системы, которая способна бороться с БПЛА такого типа — а ведь раньше они считались неуязвимыми для РЭБ...
"Эра оптоволоконных дронов завершается?"
Интересные новости пришли из Америки. Они могут потенциально повлиять на дальнейшую "дроновую войну." США впервые успешно поразили оптоволоконный дрон — цель, которая до недавнего времени считалась почти неуязвимой для РЭБ.
Американская компания Epirus сообщила о важном прорыве в сфере противодействия беспилотникам. Ее микроволновая система Leonidas впервые поразила беспилотник с оптоволоконным управлением — одну из самых сложных целей для современных средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее комплекс уже демонстрировал способность поражать рой из 49 дронов, однако новое испытание стало принципиально важным. В декабре 2025 года на закрытом полигоне Армии США система вывела из строя оптоволоконный БПЛА, лишив его управления и вызвав неконтролируемое падение.
Оптоволоконные дроны, которые сейчас широко применяются, в том числе на украинском театре боевых действий, не используют радиоканалы управления. Сигнал передается по тонкому оптоволоконному кабелю, что делает такие аппараты крайне сложными для обнаружения и подавления.
В докладе Армии США еще в 2024 году эти дроны были названы "одной из главных угроз для систем ПВО и борьбы с БПЛА".
Генеральный директор Epirus отметил, что массовое распространение оптоволоконных БПЛА стало переломным моментом в эволюции беспилотной войны и обнажило серьезный разрыв в противодроновой обороне. И именно этот разрыв призвана закрыть система Leonidas.
В 2025 году Epirus получила контракт на $43,5 млн на поставку двух систем Leonidas второго поколения. Ключевые характеристики:
- дальность поражения более чем в 2 раза выше, чем у первой версии;
- рост мощности — на 30%;
- встроенные высокоэнергетические батареи;
- меньшая зависимость от внешнего электропитания.
Система может устанавливаться на:
- бронемашины Stryker 8×8;
- легкие тактические автомобили;
- другие мобильные платформы.
Ну что же, радуемся этой новости и ждем эти системы в Украине.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.