Как ВСУ сбивают дроны на оптоволокне, которые не ослепишь и не заглушишь? (видео)

Дроны на оптоволокне Вооруженных сил Российской Федерации могут пролететь 50 км от линии фронта и ударить по грузовику, который везет боеприпасы или раненого украинского бойца. Паутина из российских, а также украинских, БпЛА покрывает поля и леса. Как РФ получила преимущество в оптоволокне и какие методы борьбы предлагают военные?

Первая информация о появлении дронов с оптоволокном появилась в сети, ориентировочно, весной 2024 года. На поле боя обнаружили беспилотник, к которому россияне прикрепили катушку с 10-километровым оптоволокном. Преимущества этих устройств проявилась летом 2024 года во время августовского прорыва ВСУ в Курской области и осенью 2025 под Покровском: дроны РФ на оптике выслеживают украинскую технику, перерезают логистику и держат дороги под огневым контролем. По словам военнослужащего и специалиста по радиоэлектронике Сергей Бескрестнов, "самыми страшными" являются дроны на оптике, поскольку их трудно заметить, а они запросто достают на 20 км и более. Фокус собрал информацию об оптоволоконных дронах, об участии Китая в росте возможностей РФ и о том, как Украина может решить эту проблему.

Дроны на оптоволокне — специалисты Dronarium о том, как использовать и как бороться

Дроны на оптоволокне — характеристики и модели

В ноябре 2025 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что ВС РФ получили оптоволоконные БпЛА с дальностью более 50 км, хотя ранее они действовали на дистанциях 10-25 км. На основе заявлений Федорова, Бескрестнова, а также военных, появившихся в сюжете "Армия TV", можно выделить характеристики такого вида дронов:

не подвергаются действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), т.е. не падают при появлении радиопомех;

не подвергаются действию средств радиоэлектронной разведки (РЭР), то есть противник не может запеленговать оператора;

невозможно перехватить видеосигнал и сигнал управления;

дольше работает батарея;

передают лучшее изображение оператору;

не зависит от радиогоризонта, который ограничивает дальность, и от рельефа местности;

дальность ограничивается весом катушки с кабелем;

волокно хрупкое и запутывается в препятствиях на пути к цели. Кроме того, невысокая маневренность из-за веса катушки, поэтому есть уязвимость для обычного стрелкового оружия;

ограниченный боезаряд из-за веса катушки.

"Дрон на оптоволокне не предназначен, чтобы делать 30-40 вылетов в день. Это один вылет и точный удар. Бороться очень трудно, пока только механическое поражение", — рассказала "Армия TV" ветеран Татьяна "Рудая", представительница школы операторов Dronarium.

Дроны на оптоволокне — как выглядит FPV с катушкой кабеля Фото: Из открытых источников

В сети можно отыскать названия некоторых моделей дронов на оптоволокне, которые используются на фронте. Например, россияне хвастаются беспилотниками "Князь Вандал Новгородский" (дальность 18-20 км), или "Пиранья-5"/"Пиранья-10", или "Ветерок" (до 25 км), или "Скворец" (до 40 км). Украинские военные и разработчики называли модели "Хищник REBOFF" (на 10-30 км), Black Widow Web 10 (на 5 км), Darts (до 20 км), "Громила" и многие другие. В апреле 2025 года Минобороны Украины сообщило о кодификации 40 дронов на оптоволокне. Также в разработке БпЛА на 100 км, которым занимается компания Fold.

Производство оптоволоконных дронов

Медиа The New York Times весной 2025 года написало, что РФ получила преимущество в технологиях, поскольку Кремлю помогает Пекин.

"Россия быстрее массово внедряет эти волоконно-оптические обходные пути, сотрудничая с китайскими заводами для производства катушек кабеля. Украина имеет более широкий ассортимент новых разработок, но Россия имеет численное преимущество, способное изготавливать их быстрее", — говорится в статье.

The Wahington Post отметило стремительный рост поставок оптоволокна из Китая в РФ в 2025 году: в мае-июне — 190 тыс. и 200 тыс. км соответственно, в августе — 500 тыс. км. Между тем экспорт в Украину стабильно ниже — на уровне, ориентировочно, 115 км кабеля.

Дроны на оптоволокне — объемы поставок кабеля из Китая для РФ и Украины, 2021-25 годы Фото: Washington Post

Возможности Украины — 15 предприятий занимаются разработкой оптоволоконных дронов, 20 изготавливают катушки, а оптоволокно — исключительно импортируется.

Как бороться с дронами на оптоволокне ВС РФ

Министр Федоров и эксперты в медиа озвучили несколько методов борьбы с дронами на оптоволокне, а Силы обороны добавили еще один, стратегического уровня.

Активные кинетические — специализированные дроны-перехватчики, стрелковое оружие (винтовки, пулеметы и т.д.). Активные некинетические — оружие, которое стреляет сетками ("сеткомет"). Пассивные механические — средства для обрыва оптоволоконных кабелей, сетки вокруг дорог и на технике. Стратегические — уничтожение заводов, которые производят оптоволокно. Один из таких ударов состоялся в мае 2025 года: украинские средства поражения ударили по предприятиях в Саранске: "Сарансккабель" и "Оптиковолоконные системы".

По словам пограничника с позывным "Ведущий" из бригады "Стальная граница" ГПСУ, самыми эффективными оказались помповые ружья и обычные ножницы. По его словам, тяжелые БпЛА летят ниже и хуже маневрируют, поэтому их обезвреживают из обычных ружей.

Дроны на оптоволокне — боец "Ведущий" о том, как Силы обороны используют новые БпЛА

Командующий СБС Роберт Бровди объяснил, что есть еще один метод: раскладывают дрон-радары, которые обнаруживают беспилотники на оптоволокне, а затем по ним отрабатывает другой БпЛА со взрывчаткой.

Отметим, 18 августа Фокус опубликовал перевод статьи военного журналиста Питера Сучиу, который объяснил, зачем завод им. Калашникова в РФ переквалифицировался на изготовление оптоволоконных дронов. Новый вид продукции российского оружейного завода — БпЛА "Квазимачта", который якобы может работать 20 дней.

Напоминаем, в ноябре украинские военнослужащие предупредили о росте количества дронов-ждунов ВС РФ: это FPV на оптоволокне, которые прячутся у дороги и выслеживают технику и бойцов ВСУ.