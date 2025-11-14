На фронте появились новые дроны РФ с оптоволокном на 50 км: как с ними бороться, — Федоров

Вооруженные силы РФ начали применять на фронте новые дальнобойные БПЛА, защищенные от радиоэлектронного подавления и управляющиеся через оптоволоконный кабель. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, речь идет о FPV-дронах с дальностью действия до 50 км, что стало первым официальным подтверждением со стороны Киева о фактическом использовании подобных систем в бою.

Новые дроны уже влияют на украинскую логистику, поскольку их невозможно подавить средствами РЭБ, которые ранее эффективно ограничивали применение стандартных FPV-систем. Об этом министр рассказал в интервью Business Insider.

Новые российские дроны фиксируются преимущественно в Донецкой области, в том числе в районе Покровска, где продолжаются наиболее интенсивные боевые действия. Российские образцы используют катушки с тонким оптоволоконным кабелем, обеспечивая устойчивую связь с оператором даже в условиях плотной электронной борьбы.

"Оптико-волоконные дроны показали нам, что дроны, невосприимчивые к средствам радиоэлектронной борьбы, действительно представляют собой очень серьезную угрозу для логистики и личного состава", — отметил Федоров.

Особенности новых БПЛА

Оптоволоконные FPV-дроны ранее считались нишевым оружием из-за ограничений по дальности — от 10 до 25 км — и высокой сложности эксплуатации. Однако диапазон в 50 км, отмеченный украинской стороной, значительно превосходит известные возможности подобных систем.

В то же время, как отметил Федоров, эти дроны обладают серьезными недостатками: помимо риска запутывания кабеля большой вес катушки требует уменьшения боевой части дрона. Кроме того, увеличения веса делает беспилотники менее маневренным, из-за чего он становится более уязвимой целью для стрелкового оружия.

Федоров подчеркнул, что Украина разрабатывает специализированный дроны-перехватчкики для нейтрализации российских оптоволоконных БПЛА и даже экспериментирует с обрывом оптоволоконных линий. Министр также сообщил, что появление подобных систем стало "переломным" этапом, а следующей фазой войны станет массовое применение автономных ударных дронов, использующих алгоритмы ИИ для навигации и поражения целей без участия оператора.

"Мы ищем контрмеры, и это, вероятно, приведет к тому, что на поле боя все больше будут использоваться автономные дроны, которые, как мы ожидаем и предполагаем, станут следующим этапом в этой войне", — подытожил украинский чиновник.

Напомним, бойцы беспилотных систем "Черная Стрела" начали использовать новый дрон-перехватчик для обнаружения, преследования и уничтожения российских беспилотников.