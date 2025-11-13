Для защиты от атак РФ: Украина и США запустили совместное производство БПЛА-перехватчиков

Украина начала производить беспилотники-перехватчики вместе с Соединенными Штатами Америки.

О начале совместного производства БПЛА сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg.

"Американо-украинское производство, совместное производство. Надеюсь, что в будущем мы будем иметь больше", — сказал украинский лидер.

Кроме того, президент призвал использовать замороженные активы РФ для финансирования производства беспилотников, предназначенных для ударов по российским целям, а также для закупки средств противовоздушной обороны у США и Европы.

"У нас нет дополнительных денег, и это путь — и это справедливо", — заявил политик.

По словам Владимира Зеленского, президент Дональд Трамп может послать "хороший сигнал" европейским лидерам, используя миллиарды российских активов, замороженных в США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал увеличение объемов производства дронов-перехватчиков, предназначенных для защиты от российских БПЛА. По его словам, до конца ноября Украина сможет производить 600-800 таких беспилотников в сутки.

Фокус также сообщал, что французская компания Alta Ares, которая специализируется на разработке систем искусственного интеллекта, запустила производство дронов-перехватчиков совместно с украинскими инженерами.